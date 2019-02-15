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Новосибирская школьница ушла в магазин и не вернулась

О ней ничего неизвестно уже третьи сутки

Девушка сообщила маме, что идёт домой, но так и не вернулась
Девушка сообщила маме, что идёт домой, но так и не вернулась


Добровольцы из поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 15-летней Альфинур Садыковой, которая вечером 12 февраля вышла из дома по адресу улица 9-го Ноября в Октябрьском районе и не вернулась.


«Она ушла из дома. Сказала, что в магазин. В районе восьми вечера сказала матери, что идёт домой. Но дома так и не появилась», — сообщил корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.



Альфинур ищут уже третий день
Альфинур ищут уже третий день


Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей Альфинур Садыковой — около 167 см. У неё среднее телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку с серой опушкой на капюшоне и чёрные брюки. На ногах у пропавшей были чёрные угги. 


Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по единому номеру 112, а также по телефону 8(951)393-09-11.


В конце января волонтёры нашли 15-летнюю Викторию Тепляшину. О ней ничего не было известно шесть дней.

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