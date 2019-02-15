В упорной борьбе хоккейная «Сибирь» уступила «Нефтехимику»

Новосибирские хоккеисты боролись до последнего





Сегодня, 14 февраля, вечером в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Нефтехимиком». Игра закончилась со счётом 4:5 в пользу нижнекамцев.





Первый период для новосибирских хоккеистов выдался непростым. Уже на первой минуте матча нападающий нижнекамской команды Рафаэль Бикмуллин забил шайбу в наши ворота. В общей сложности в течение первых пятнадцати минут в воротах «Сибири» оказалось 4 шайбы.





Ответить сибиряки смогли только на 19-й минуте. Новосибирский защитник Николай Демидов поразил ворота соперника.









Первая шайба «Сибири»





Во втором периоде новосибирцы продолжили наступление, не дав соперникам забить ни одной шайбы. Второй раз ворота «Нефтехимика» поразил нападающий «Сибири» Виктор Комаров. Третью шайбу забил новосибирский нападающий Дмитрий Саюстов.









Виктор Комаров забивает третью шайбу в ворота «Нефтехимика»





В третьем периоде нападающий Виктор Комаров сравнял счёт точным попаданием в ворота соперника. Исход игры решился в овертайме. Победный гол в ворота новосибирцев забил нападающий нижнекамской команды Микаэль Руохомаа.





В прошлой игре, которая проходила 12 февраля, новосибирская команда уступила астанинскому «Барысу» со счётом 5:2.