В Ленинском районе автомобиль такси залетел под грузовик
Водителя увезли на скорой
Поздно вечером в четверг, 14 февраля, в Ленинском районе Новосибирска водитель «Яндекс.Такси» врезался в грузовик. Передняя часть автомобиля оказалась под прицепом.
«У Александровского рынка (Покрышкина, 6) такси на скорости вылетело в фуру, запаркованную у обочины. Водитель такси госпитализирован», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс».
По информации аваркомов, на момент ДТП водитель в машине находился один. Авария произошла в 22:30.
В конце января водителя такси с пассажирами занесло в забор на Станционной.
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Александра Трофименко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»