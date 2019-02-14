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В Ленинском районе автомобиль такси залетел под грузовик

Водителя увезли на скорой

Машина двигалась на большой скорости
Машина двигалась на большой скорости


Поздно вечером в четверг, 14 февраля, в Ленинском районе Новосибирска водитель «Яндекс.Такси» врезался в грузовик. Передняя часть автомобиля оказалась под прицепом.


«У Александровского рынка (Покрышкина, 6) такси на скорости вылетело в фуру, запаркованную у обочины. Водитель такси госпитализирован», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс».


Водителя увезли в больницу
Водителя увезли в больницу


По информации аваркомов, на момент ДТП водитель в машине находился один. Авария произошла в 22:30. 


В конце января водителя такси с пассажирами занесло в забор на Станционной

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