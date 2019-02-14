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Около одной из гимназий Академгородка запретят остановку транспорта

Запрет вступит в силу после 9 марта

На месте будет работать эвакуатор.
На месте будет работать эвакуатор.


Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки транспорта на около гимназии №5, которая находится в новосибирском Академгородке.


«Запрещается остановка транспортных средств на ул. Академической в районе дома № 9», — сообщили в пресс-службе мэрии.



Запрет вступит в силу после 9 марта
Запрет вступит в силу после 9 марта




После 9 марта на этом участке буде установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», а также таблички таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия». 


В начала февраля новосибирцам запретили парковаться напротив «Мегаса» на улице Ипподромская. 

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