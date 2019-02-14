Около одной из гимназий Академгородка запретят остановку транспорта
Запрет вступит в силу после 9 марта
Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки транспорта на около гимназии №5, которая находится в новосибирском Академгородке.
«Запрещается остановка транспортных средств на ул. Академической в районе дома № 9», — сообщили в пресс-службе мэрии.
После 9 марта на этом участке буде установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», а также таблички таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия».
В начала февраля новосибирцам запретили парковаться напротив «Мегаса» на улице Ипподромская.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника «2ГИС» (2)