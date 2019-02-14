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Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске

На Кандагарской в трехэтажном доме с хостелом взорвался газ

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На Кандагарской, 3 произошел взрыв газа


Корреспонденты добрались о места. 


В соседних домах во время взрыва пошатнулись стены и пол. Жильцы подумали, что землетресение.

Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске


Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске




Полицейские сообщают, что обнаружено тело первого погибшего — женщины.


В доме располагаются квартиры-студии. Судя по объявлениям, их массово сдавали в аренду по 8 тысяч рублей.


Первое видео с места.


Видны скорые. Данных о погибших пока нет.



Предварительно, могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже, сообщает «Интерфакс».


Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске


Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске


Первые снимки очевидцев с места.


Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске



По данным полиции, спасено 12 человек. Информации о погибших пока нет.


По предварительным данным, взрыв произошел в трехэтажном доме, где располагался хостел. 


Мы уже выехали на место и будем держать вас в курсе ситуации.



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