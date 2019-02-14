Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске

На Кандагарской в трехэтажном доме с хостелом взорвался газ

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На Кандагарской, 3 произошел взрыв газа





22:52

Корреспонденты добрались о места.





В соседних домах во время взрыва пошатнулись стены и пол. Жильцы подумали, что землетресение.

















22:48

Полицейские сообщают, что обнаружено тело первого погибшего — женщины.





22:46

В доме располагаются квартиры-студии. Судя по объявлениям, их массово сдавали в аренду по 8 тысяч рублей.





22:36

Первое видео с места.





Видны скорые. Данных о погибших пока нет.









22:33

Предварительно, могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже, сообщает «Интерфакс».







22:29









22:20

Первые снимки очевидцев с места.













22:18

По данным полиции, спасено 12 человек. Информации о погибших пока нет.





22:09

По предварительным данным, взрыв произошел в трехэтажном доме, где располагался хостел.





Мы уже выехали на место и будем держать вас в курсе ситуации.







