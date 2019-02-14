Взрыв газа и обрушение дома в Красноярске
На Кандагарской в трехэтажном доме с хостелом взорвался газ
На Кандагарской, 3 произошел взрыв газа
Корреспонденты добрались о места.
В соседних домах во время взрыва пошатнулись стены и пол. Жильцы подумали, что землетресение.
Полицейские сообщают, что обнаружено тело первого погибшего — женщины.
В доме располагаются квартиры-студии. Судя по объявлениям, их массово сдавали в аренду по 8 тысяч рублей.
Первое видео с места.
Видны скорые. Данных о погибших пока нет.
Предварительно, могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже, сообщает «Интерфакс».
Первые снимки очевидцев с места.
По данным полиции, спасено 12 человек. Информации о погибших пока нет.
По предварительным данным, взрыв произошел в трехэтажном доме, где располагался хостел.
Мы уже выехали на место и будем держать вас в курсе ситуации.