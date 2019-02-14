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Жители целой улицы в Первомайском районе остались без воды почти на сутки

Под отключение попало более 70 домов

Жители целой улицы в Первомайском районе остались без воды почти на сутки


Сегодня днём, 14 февраля, в 74 домах на улице Юбилейной Первомайского района Новосибирска пропала вода.


«Авария на водопроводе», — коротко сообщили корреспонденту НГС в едином диспетчерском пункте МУП «Горводоканал». Причину аварии в диспетчерской назвать отказались.


Попавшие под отключение дома находятся в частом секторе первомайского района
Попавшие под отключение дома находятся в частом секторе первомайского района


Аварийное отключение произошло 14 февраля в 14:30. По данным муниципального портала Новосибирска, ремонт водопровода продлится до 13:00 завтрашнего дня.


Вчера, 13 февраля, из-за ремонта трубопровода без горячей воды остались 20 домов в Ленинском районе.

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