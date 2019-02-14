Два самолета столкнулись в аэропорту Внуково

Один лайнер зацепил второй во время буксировки

Оба самолета повреждены
Оба самолета повреждены


ЧП произошло в столичном аэропорту Внуково: во время буксировки «Боинг» авиакомпании Azur air столкнулся со стоящим самолетом авиакомпании «Россия», сообщает телеграм-канал «Мэш». У лайнеров повреждены винглет и стабилизатор.


Происшествие случилось во время посадки одного из самолетов: «Боинг» с пассажирами задел другой лайнер крылом, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пострадавших нет. Рейс, который должен был вылететь, на данный момент отменен, сообщает «Комсомольская правда».

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