Как кошка с собакой: в День влюбленных две новосибирские семьи сделали парные тату

Для Алисы и Владимир Низовцевых совместная тату стала уже третьей





В День святого Валентина новосибирцы решили оригинальным способом доказать свои чувства — они сделали парные татуировки.





Сразу две супружеские пары стали обладателями таких татуировок, изображающих кошку с собакой.





«Буквально на днях мы будем отмечать нашу годовщину — 6 лет. Недавно я увидел запись "ВКонтакте", что делают парные татуировки, нам захотелось, и мы решили сделать. Татуировка типичная для супругов — кошка с собакой. "Жить как кошка с собакой" — это такой канон, в котором люди долгие годы живут рядом и при этом ведь остаются вместе, значит, находят общий язык. Делать тату — это не страшно, тем более что это далеко не первые татуировки у нас», — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Илья Елисов, сделавший такую татуировку вместе с женой Александрой.





Елисовы женаты 6 лет и считают, что кошка с собакой — лучший символ семьи





Другая семья, решившаяся на парную татуировку, — Низовцевы. Алиса и Владимир тоже женаты 6 лет, но для них сегодняшняя татуировка стала уже третьей совместной.





«Первую татуировку мы сделали еще когда не были женаты как знак помолвки, второе тату — это пальмы, а сейчас мы решили сделать татуировку наших животных. Мы специально делали татуировки без имени, без фотографий друг друга, чтобы и без друг друга татуировки оставались. Для меня все три татуировки очень много значат, они однозначно объединяют, они на всю жизнь с нами. 14 февраля мы сегодня весь день празднуем в тату-салоне, а вечером обязательно поедим пиццу», — рассказала Алиса Низовцева.





Алиса Низовцева рассказала, что весь сегодняшний день её семья провела в тату-салоне





На днях НГС писал о другом тренде в Новосибирске — горожане стали чаще делать тату на внутренней стороне нижней губы. А сегодня НГС следил за тем, как горожане поздравляют друг друга с Днём святого Валентина.