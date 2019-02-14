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Огромное сердце загорелось на отеле в центре Новосибирска

Акция проходит уже третий год подряд

В подготовке акции участвуют все службы отеля
В подготовке акции участвуют все службы отеля


Сегодня вечером, в 19:30, на здании отеля Azimut в центре Новосибирска загорелось сердце, составленное из окон.


«Многие считают, что это делается автоматически. На самом деле нет. Задействованы все службы отеля, начиная от ресепшена, заканчивая техническими службами отеля. Первое, что делается, — это каждого гостя на ресепшен предупреждают о том, что у нас будет проходить такого рода акция. Они могут принять в ней участие. Если они не хотят принимать в ней участие, они могут спуститься в лобби и выпить шампанского в это время. И мы сами тогда своими силами заходим [в номера], и либо включаем, либо выключаем свет», — рассказала корреспонденту НГС менеджер по маркетингу и рекламе отеля Azimut Юлия Щербатых.


Новосибирцы фотографировались на фоне горящего сердца
Новосибирцы фотографировались на фоне горящего сердца


По словам организаторов, в Новосибирске акция проходит уже третий год подряд. Перед тем как зажечь сердце, сотрудники отеля составляют эскиз.


«Служба приёма и размещения гостей проходили по номерам и по окнам понимали, где какой номер, расставляли на схеме, что зажечь, что погасить», — пояснила Юлия.


Сегодня весь день НГС следил за тем, как новосибирцы празднуют День всех влюблённых.

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