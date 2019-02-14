В новосибирской школе открыли мемориальную доску Доктору Лизе
На торжественную церемонию прилетел её вдовец
В школе № 214 в Первомайском районе Новосибирска открыли мемориальную доску в память о погибшей Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза.
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