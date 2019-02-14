В новосибирской школе открыли мемориальную доску Доктору Лизе

На торжественную церемонию прилетел её вдовец

В Новосибирске увековечили память Елизаветы Глинки, погибшей во время доставки гуманитарного груза в Сирию
В Новосибирске увековечили память Елизаветы Глинки, погибшей во время доставки гуманитарного груза в Сирию


В школе № 214 в Первомайском районе Новосибирска открыли мемориальную доску в память о погибшей Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза.


«Специально на открытие мемориальной доски в Новосибирск приехал муж Елизаветы Глинки Глеб Глинка», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На фото он — крайний справа
«Специально на открытие мемориальной доски в Новосибирск приехал муж Елизаветы Глинки Глеб Глинка», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На фото он — крайний справа


Открытие мемориальной доски состоялось сегодня, 14 февраля, в новой школе на улице Первомайской
Открытие мемориальной доски состоялось сегодня, 14 февраля, в новой школе на улице Первомайской


Участники торжественной линейки почтили память Елизаветы Глинки и возложили цветы к мемориальной доске
Участники торжественной линейки почтили память Елизаветы Глинки и возложили цветы к мемориальной доске


Школа, в которой проходила церемония, открылась в сентябре 2018 года, а спустя 4 месяца ей  официально присвоили имя Елизаветы Глинки
Школа, в которой проходила церемония, открылась в сентябре 2018 года, а спустя 4 месяца ей официально присвоили имя Елизаветы Глинки


Ранее мэр Анатолий Локоть рассказывал, что идея о переименовании школы принадлежит советнику президента России Михаилу Федотову. По словам мэра, Федотова впечатлили скорость, с которой был построена школа, и её оснащение
Ранее мэр Анатолий Локоть рассказывал, что идея о переименовании школы принадлежит советнику президента России Михаилу Федотову. По словам мэра, Федотова впечатлили скорость, с которой был построена школа, и её оснащение


Почтить память Доктора Лизы пришли и школьники, и чиновники
Почтить память Доктора Лизы пришли и школьники, и чиновники


Врач-реаниматолог Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время авиакатастрофы Ту-154, когда самолёт упал после вылета из Сочи . Она была гражданским активистом и главой фонда «Справедливая помощь» и в день своей смерти в очередной раз сопровождала гуманитарный груз в Сирию
Врач-реаниматолог Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время авиакатастрофы Ту-154, когда самолёт упал после вылета из Сочи. Она была гражданским активистом и главой фонда «Справедливая помощь» и в день своей смерти в очередной раз сопровождала гуманитарный груз в Сирию


20 февраля Доктору Лизе могло бы исполниться 57 лет
20 февраля Доктору Лизе могло бы исполниться 57 лет


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