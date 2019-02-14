Клуб закрыть, коней — на мясо: родители спасают конный кружок под Новосибирском

Родители детей, которые посещают конный клуб, называют его отдушиной — больше в Ярковском сельсовете заняться нечем





В Новосибирской области под угрозой закрытия оказался конный клуб Новосибирской епархии — его руководительницу предупредили об увольнении.





Конный клуб был основан в 2013 году в селе Шилово в пригороде Новосибирска при поддержке тогдашнего митрополита Новосибирского и Бердского Тихона — это спортивное учреждение является единственным местом в селе, где дети могли проводить свой досуг, рассказала корреспонденту НГС руководитель клуба Ирина Парпура.





Клуб принадлежит ООО «Спорительница хлебов». Эта компания, по данным «Контур.Фокус», учреждена Новосибирской епархией Русской православной церкви и занимается выращиванием зерновых культур. Выручка «Спорительницы хлебов» за 2017 год составила 11,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиона.





По словам руководителя конного клуба Ирины Парпуры, после недавней смены митрополита в клубе начались серьёзные проблемы.





«Конный клуб находится при хозяйстве ООО "Спорительница хлебов". Его руководителем является отец Зиновий. Эти лошади всегда стояли у него поперек горла, потому что мы занимались с детьми бесплатно, у нас занимались порядка 150 детей. Когда пришел новый митрополит Никодим, ему не сказали, что у нас есть клуб, он просто пригласил отца Зиновия на встречу, который сказал ему, что лошади приносят убытки, тогда митрополит предложил закрыть хозяйство», — пояснила Ирина Парпура.





Парпура утверждает, что директор компании ООО «Спорительница хлебов», игумен прихода в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Зиновий (в миру — Алексей Юрчук. — Прим. ред.) неоднократно угрожал ей увольнением.





«Он угрожал мне, что уволит меня, а лошадей продаст на мясо, — заявила руководитель конного клуба. —





Он предложил мне выкупить лошадей, но только если я напишу заявление об увольнении. Но после того, как я написала заявление, со мной начали иначе разговаривать. И я отозвала своё заявление, ссылаясь на статью 80 ТК (расторжение трудового договора по собственному желанию работника. — Прим. ред.). Дальше хуже: меня поставили перед фактом, что есть покупатель, который забирает лошадей. Нам очень дороги эти лошади, много трудов в них вложено, мы их вырастили, это наша семья. У нас занималось очень много детей из неблагополучных, малообеспеченных и неполных семей. Был в планах проект по иппотерапии и работа с детьми из детских домов».





Сам игумен Зиновий отказался давать комментарии корреспонденту НГС и порекомендовал обратиться в епархию. Представитель епархии обещал предоставить комментарии относительного будущего конного клуба в Шилово на следующей неделе — сейчас в церкви заняты подготовкой к Сретению, которое отмечается 15 февраля.





С Парпурой согласны и местные жители, чьи дети занимаются в клубе. Родители написали в епархию несколько прошений о продолжении работы конного клуба, но они остались без ответа, рассказала корреспонденту НГС мама одной из воспитанниц клуба Ирина Храмченко.





«В Ярковском сельсовете Дом культуры находится в аварийном состоянии, у нас детям ходить некуда. Для многих детей этот конный клуб — отдушина, дети были заняты полезным делом, а теперь последнюю радость отобрали, и детям, которые столько лет с лошадьми занимаются, говорят, что животных отдают на мясо», — рассказала Ирина Храмченко.





В конце прошлого года в Советском районе Новосибирска родители начали собирать подписи против сноса детского сада и молодёжного центра — на их месте, как были уверены родители, хотят построить новую школу.