Тут не Чечня: депутат вступилась за новосибирцев с долгами за ЖКХ, но получила отказ от прокуратуры

В прокуратуре депутату Украинцевой ответили, что оснований для обращения в суд у них нет





Прокуратура Новосибирской области отказалась судиться с ресурсоснабжающими компаниями из-за долгов жителей региона за услуги ЖКХ.





Об этом корреспонденту НГС сообщила депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева, которая ранее обратилась в региональную прокуратуру с таким предложением. В своём запросе депутат ссылалась на недавний прецедент в Чеченской Республике, где суд по иску прокуратуры списал безнадёжные долги жителей за газ на общую сумму 9 миллиардов рублей. Тогда с похожими запросами в местные прокуратуры обратились депутаты многих российских регионов.





На днях Украинцевой пришёл ответ на её запрос.





«Прокуратура Новосибирской области не усматривает <…> оснований для предъявления исковых заявлений к ресурсоснабжающим организациям о списании жителям области накопившихся долгов по оплате за коммунальные услуги», — говорится в письме, подписанном заместителем прокурора области Владиславом Мандрыко.





В случае несогласия с этим ответом прокуратура предложила обжаловать его через вышестоящего прокурора или суд.





«В любом случае мы должны были попытаться, мы должны были сделать такой запрос. Мне интересен, конечно, опыт других регионов, какие им приходили ответы [в ответ на аналогичные запросы], как они тоже сейчас поступают. Я считаю всё-таки, что с этими долгами что-то делать нужно, и я надеюсь, что всё-таки в диалог включатся и в решение данной проблемы разные стороны: и власти различных уровней, и ресурсоснабжающие компании, общественные какие-то организации, управляющие компании. То есть я надеюсь, что всё-таки диалог какой-то начнётся, потому что есть категории граждан, которым действительно разобраться со своими долгами уже очень сложно. Это такие категории, как и пенсионеры, и многодетные семьи, [люди, у которых есть] тяжёлые заболевания, [семьи, в которых случилась] потеря кормильца», — сообщила корреспонденту НГС Дарья Украинцева.





Она добавила, что сейчас вместе с юристами прорабатывает вопрос о том, как действовать дальше.





Между тем компания «Газпром межрегионгаз Грозный» в январе подала апелляционную жалобу на решение суда о списании безнадёжных долгов за газ в Чечне.