«Висящий в воздухе этаж»: новосибирец опубликовал мрачные фото из библиотеки Краснообска
Алексей Лейман искал для своего портфолио красивые интерьеры из советского времени
Новосибирский фотограф Алексей Лейман сделал серию снимков в Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке Краснообска — на фото он акцентировал внимание на коричневых и красных цветах, проступающих сквозь серое.
«Я искал организации и здания, которые были построены ещё в советское время. Нашел несколько вариантов и эту библиотеку. Она находится в Краснообске, а я живу неподалеку, поехал туда посмотреть, то ли это, что я хочу в своё портфолио. 5 минут ходьбы по лестницам мне хватило, на следующий день я фотографировал», — рассказал корреспонденту НГС автор фото.
Свои снимки он опубликовал на прошлой неделе на своей странице в соцсети «ВКонтакте» — там 28 кадров. Он рассказал, что съёмку провёл в ноябре прошлого года.
«Мне очень нравится такого рода интерьер, большие лестницы, второй этаж, почти висящий в воздухе, — это просто красиво», — объяснил Лейман.
В ноябре прошлого года НГС рассказывал о серии других снимков с красивой обработкой — новосибирский фотограф Андрей Поляков больше года снимал метрополитен. На каждом снимке соединены два кадра.
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Елена Громкова
Фото Алексея Леймана, vk.com/lemanll