«Висящий в воздухе этаж»: новосибирец опубликовал мрачные фото из библиотеки Краснообска

Алексей Лейман искал для своего портфолио красивые интерьеры из советского времени

Фотографа привлекли интерьеры старого здания





Новосибирский фотограф Алексей Лейман сделал серию снимков в Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке Краснообска — на фото он акцентировал внимание на коричневых и красных цветах, проступающих сквозь серое.





«Я искал организации и здания, которые были построены ещё в советское время. Нашел несколько вариантов и эту библиотеку. Она находится в Краснообске, а я живу неподалеку, поехал туда посмотреть, то ли это, что я хочу в своё портфолио. 5 минут ходьбы по лестницам мне хватило, на следующий день я фотографировал», — рассказал корреспонденту НГС автор фото.





Свои снимки он опубликовал на прошлой неделе на своей странице в соцсети «ВКонтакте» — там 28 кадров. Он рассказал, что съёмку провёл в ноябре прошлого года.





«Мне очень нравится такого рода интерьер, большие лестницы, второй этаж, почти висящий в воздухе, — это просто красиво», — объяснил Лейман.





На фото заметны акценты — коричневые и красные цвета





Во время съёмки фотограф провёл в здании библиотеки 40 минут





Эта библиотека — филиал ГПНТБ СО РАН





Библиотека начала работать в 1971 году, а в здание, где проходила съёмка, она переехала в 1988 году





В фондах библиотеки — 644 тысячи документов





Проект здания был разработан в 1974 году





В подборку Алексея Леймана вошли 28 фотографий





В ноябре прошлого года НГС рассказывал о серии других снимков с красивой обработкой — новосибирский фотограф Андрей Поляков больше года снимал метрополитен. На каждом снимке соединены два кадра.