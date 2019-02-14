«Висящий в воздухе этаж»: новосибирец опубликовал мрачные фото из библиотеки Краснообска

Алексей Лейман искал для своего портфолио красивые интерьеры из советского времени

Фотографа привлекли интерьеры старого здания
Фотографа привлекли интерьеры старого здания


Новосибирский фотограф Алексей Лейман сделал серию снимков в Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке Краснообска — на фото он акцентировал внимание на коричневых и красных цветах, проступающих сквозь серое.


«Я искал организации и здания, которые были построены ещё в советское время. Нашел несколько вариантов и эту библиотеку. Она находится в Краснообске, а я живу неподалеку, поехал туда посмотреть, то ли это, что я хочу в своё портфолио. 5 минут ходьбы по лестницам мне хватило, на следующий день я фотографировал», — рассказал корреспонденту НГС автор фото.


Свои снимки он опубликовал на прошлой неделе на своей странице в соцсети «ВКонтакте» — там 28 кадров. Он рассказал, что съёмку провёл в ноябре прошлого года.


«Мне очень нравится такого рода интерьер, большие лестницы, второй этаж, почти висящий в воздухе, — это просто красиво», — объяснил Лейман.


На фото заметны акценты — коричневые и красные цвета
На фото заметны акценты — коричневые и красные цвета


Во время съёмки фотограф провёл в здании библиотеки 40 минут
Во время съёмки фотограф провёл в здании библиотеки 40 минут


Эта библиотека — филиал ГПНТБ СО РАН
Эта библиотека — филиал ГПНТБ СО РАН


Библиотека начала работать в 1971 году, а в здание, где проходила съёмка, она переехала в 1988 году
Библиотека начала работать в 1971 году, а в здание, где проходила съёмка, она переехала в 1988 году


В фондах библиотеки — 644 тысячи документов
В фондах библиотеки — 644 тысячи документов


Проект здания был разработан в 1974 году 
Проект здания был разработан в 1974 году 


В подборку Алексея Леймана вошли 28 фотографий
В подборку Алексея Леймана вошли 28 фотографий


В ноябре прошлого года НГС рассказывал о серии других снимков с красивой обработкой — новосибирский фотограф Андрей Поляков больше года снимал метрополитен. На каждом снимке соединены два кадра.

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