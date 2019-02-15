К Новосибирску приближается новая оттепель
В конце недели температура в городе повысится до 0
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: к концу этой недели температура в городе повысится до 0.
«Будет происходить вынос тепла к нам из южных районов, из районов Казахстана и Южного Урала, и в связи с этим будет вот такое повышение температур дневных до оттепелей», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня днём в Новосибирске будет
В последующие сутки морозы ослабнут ещё больше.
«В выходные будет очень тёплая, комфортная погода,
благоприятная для проведения всяких мероприятий на свежем воздухе», — сообщила Марина Виноградова.
По её данным, в субботу, 16 февраля, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне
В воскресенье, 17 февраля, ночью будет
Как уточнила Марина Виноградова, в начале следующей недели в городе также будет тепло. Очередную волну холода синоптики ждут ориентировочно к 21–22 февраля.
Потеплению предшествовала неделя аномальных морозов, которые начали слабеть только в прошедшие выходные.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой