К Новосибирску приближается новая оттепель

В конце недели температура в городе повысится до 0

Тёплый воздух с юга принесёт повышение температуры — новую волну холода синоптики ждут только к 21–22 февраля





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: к концу этой недели температура в городе повысится до 0.







«Будет происходить вынос тепла к нам из южных районов, из районов Казахстана и Южного Урала, и в связи с этим будет вот такое повышение температур дневных до оттепелей», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Согласно прогнозу, сегодня днём в Новосибирске будет –6…–8 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.







В последующие сутки морозы ослабнут ещё больше.





«В выходные будет очень тёплая, комфортная погода,





благоприятная для проведения всяких мероприятий на свежем воздухе», — сообщила Марина Виноградова.







По её данным, в субботу, 16 февраля, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне –11…–13 градусов, дневная — повысится до –2…–4 . Но при этом днём ожидается небольшой снегопад, а порывы ветра местами могут достигать 14 метров в секунду.







В воскресенье, 17 февраля, ночью будет –6…–8 , днём — около 0. Ветер станет слабее: 3–8 метров в секунду. При этом в городе продолжит идти небольшой снег, днём он будет мокрым.





Как уточнила Марина Виноградова, в начале следующей недели в городе также будет тепло. Очередную волну холода синоптики ждут ориентировочно к 21–22 февраля.







Потеплению предшествовала неделя аномальных морозов, которые начали слабеть только в прошедшие выходные.





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