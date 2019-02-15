К Новосибирску приближается новая оттепель

В конце недели температура в городе повысится до 0

Тёплый воздух с юга принесёт повышение температуры — новую волну холода синоптики ждут только к 21–22 февраля
Тёплый воздух с юга принесёт повышение температуры — новую волну холода синоптики ждут только к 21–22 февраля


Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: к концу этой недели температура в городе повысится до 0.


«Будет происходить вынос тепла к нам из южных районов, из районов Казахстана и Южного Урала, и в связи с этим будет вот такое повышение температур дневных до оттепелей», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня днём в Новосибирске будет –6…–8 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.


В последующие сутки морозы ослабнут ещё больше. 


«В выходные будет очень тёплая, комфортная погода, 


благоприятная для проведения всяких мероприятий на свежем воздухе», — сообщила Марина Виноградова.


По её данным, в субботу, 16 февраля, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне –11…–13 градусов, дневная — повысится до –2…–4. Но при этом днём ожидается небольшой снегопад, а порывы ветра местами могут достигать 14 метров в секунду.


В воскресенье, 17 февраля, ночью будет –6…–8, днём — около 0. Ветер станет слабее: 3–8 метров в секунду. При этом в городе продолжит идти небольшой снег, днём он будет мокрым.


Как уточнила Марина Виноградова, в начале следующей недели в городе также будет тепло. Очередную волну холода синоптики ждут ориентировочно к 21–22 февраля.


Потеплению предшествовала неделя аномальных морозов, которые начали слабеть только в прошедшие выходные.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 632

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено