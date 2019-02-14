Песчаный бунт: на дороге к школе и больнице начали добывать песок — местные жители против

Единственная в районе дорога в школу и поликлинику пересекает будущий карьер ровно посередине





Протестовать против разработки месторождения «Кучино» в Ленинском районе местные жители начали в прошлом году. По территории разработки проходит единственная дорога, соединяющая улицу Рионскую с Балластными переулками, где расположены школа, поликлиника, почта и аптека. Дорога входила в депутатские наказы избирателей, но оказалось, что формально её не существует, а участок, по которому она проходит, уже отдан в аренду добывающей компании «Старица». Теперь местные жители во главе с депутатом Козловским требуют перенести разработку.





«Письмо я уже запустил губернатору, потому что департамент природных ресурсов распределяет недра, которые у нас есть. Я туда написал, теперь жду ответа», — рассказал НГС Дмитрий Козловский.





По мнению директора «Старицы» Константина Хоруженко, просто заменить один участок для разработки песчаного карьера на другой невозможно.







«Речь идёт о конкретном месторождении, которое было когда-то разведано и поставлено на государственный баланс и числится месторождением полезных ископаемых, которое, по логике, должно быть освоено рано или поздно, когда найдётся кто-то, кто готов этим заняться, — пояснил он в разговоре с корреспондентом НГС. — Материал в другом месте будет стоить дороже, он будет хуже качеством — там целая цепь факторов, которая говорит о том, что именно этот участок недр целесообразно разработать».







Хоруженко заверил, что компания готова не только сохранить, но и благоустроить, и осветить дорогу для пешеходов и легковых автомобилей — для этого им придётся изменить параметры отработки участка.







Он также сообщил, что «Старица» фактически уже начала работы на участке, в этом году они продолжатся и продлятся 4–7 лет, после чего его рекультивируют и получившееся на месте карьера озеро с пересекающей его дорогой вернут городу.







«Они думали за свой счёт сделать эту дорогу, а карьер продолжать разрабатывать, но мы с жителями против, потому что при разработке этого карьера КАМАЗы пойдут по близлежащим улицам, а некоторые улицы там отсыпаны по наказам, и КАМАЗы всё разобьют. Потом, это пыль, в дальнейшем — озеро. Люди против», — возражает Дмитрий Козловский.

