На площади Маркса открылся шоколадный бар с игривым названием и откровенным десертом

Владельцы заведения превратили его в сеть

Молочный коктейль «Первое свидание» за 390 рублей
Молочный коктейль «Первое свидание» за 390 рублей


В торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска открылся шоколадный бар Please Don't stick. Это вторая точка под таким названием, первое заведение сети начало работать в 2017 году на Красном проспекте.


Бар Please Don't stick открылся на третьем этаже ТЦ. Здесь же расположены сразу несколько магазинов детских товаров. Именно это обстоятельство, по словам руководителя и совладелицы заведения Марии Максимовой, и стало одной из причин выбора «Сан Сити» в качестве места для второго заведения.


В зале порядка 50 посадочных мест
В зале порядка 50 посадочных мест


«Когда мы открывались, то думали, что к нам будут ходить молодые, но в основном взрослые люди. Однако сейчас у нас много гостей с детьми. Так что мы решили: такое соседство будет кстати», — объяснила Мария Максимова.


Please Don't stick изначально задумывался как кондитерская. Здесь и сегодня много десертов, в том числе такие не часто встречающиеся блюда, как шоколадные бургеры и шоколадно-фруктовая пицца. 


Особенностью заведения также можно считать большие коктейли-десерты — например «Первое свидание» с бананом, торчащим из положенной поверх бокала вафли. Помимо сладостей здесь готовят и салаты, бургеры, пасту и т.д. Обед из двух блюд по обычному меню обойдется примерно в 600–700 рублей.


Бургер с моцареллой за 329 рублей
Бургер с моцареллой за 329 рублей


Название кафе можно перевести с английского как «Пожалуйста, не прилипни», но в русском наименовании юридического лица, которое управляет заведением, эта мысль выражена более ярко — «Не слипнется».


Подобного рода приём нередко используется рестораторами, которые ярким названием хотят обратить внимание на свой проект. Так, например, весной прошлого года на Сибирской открылся бар и магазин разливных напитков под названием «Рыба пила»


Слоган заведения написан прямо над барной стойкой 
Слоган заведения написан прямо над барной стойкой 


В «Сан Сити» здесь же, на третьем этаже, уже работают чайхана «Чучвара» и итальянское кафе «Перчини», а также кофейня «Чашка кофе» с рестораном Beerman&Pizza на первом этаже. На четвёртом этаже ТЦ работает фуд-корт — здесь расположена точка международной сети WAFL, которая тоже специализируется на десертах. 

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