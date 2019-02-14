На площади Маркса открылся шоколадный бар с игривым названием и откровенным десертом

Молочный коктейль «Первое свидание» за 390 рублей





В торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска открылся шоколадный бар Please Don't stick. Это вторая точка под таким названием, первое заведение сети начало работать в 2017 году на Красном проспекте.







Бар Please Don't stick открылся на третьем этаже ТЦ. Здесь же расположены сразу несколько магазинов детских товаров. Именно это обстоятельство, по словам руководителя и совладелицы заведения Марии Максимовой, и стало одной из причин выбора «Сан Сити» в качестве места для второго заведения.







В зале порядка 50 посадочных мест





«Когда мы открывались, то думали, что к нам будут ходить молодые, но в основном взрослые люди. Однако сейчас у нас много гостей с детьми. Так что мы решили: такое соседство будет кстати», — объяснила Мария Максимова.







Please Don't stick изначально задумывался как кондитерская. Здесь и сегодня много десертов, в том числе такие не часто встречающиеся блюда, как шоколадные бургеры и шоколадно-фруктовая пицца.





Особенностью заведения также можно считать большие коктейли-десерты — например «Первое свидание» с бананом, торчащим из положенной поверх бокала вафли. Помимо сладостей здесь готовят и салаты, бургеры, пасту и т.д. Обед из двух блюд по обычному меню обойдется примерно в 600–700 рублей.







Бургер с моцареллой за 329 рублей





Название кафе можно перевести с английского как «Пожалуйста, не прилипни», но в русском наименовании юридического лица, которое управляет заведением, эта мысль выражена более ярко — «Не слипнется».





Подобного рода приём нередко используется рестораторами, которые ярким названием хотят обратить внимание на свой проект. Так, например, весной прошлого года на Сибирской открылся бар и магазин разливных напитков под названием «Рыба пила».





Слоган заведения написан прямо над барной стойкой





В «Сан Сити» здесь же, на третьем этаже, уже работают чайхана «Чучвара» и итальянское кафе «Перчини», а также кофейня «Чашка кофе» с рестораном Beerman&Pizza на первом этаже. На четвёртом этаже ТЦ работает фуд-корт — здесь расположена точка международной сети WAFL, которая тоже специализируется на десертах.

