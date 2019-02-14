В Сети появились фото апартаментов, которые якобы принадлежат арестованной сотруднице правительства
На этих снимках — роскошные интерьеры и джакузи прямо в спальне
Новосибирцы начали пересылать друг другу в мессенджерах фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит арестованной Наталье Малиновской — директору областного казённого учреждения «Хозяйственное управление».
Фотографии появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Эти же снимки читатель НГС прислал в редакционный WhatsApp. При этом он заявил, что эти фото — «из силовых структур», но от более подробных комментариев отказался.
К рассылке также было приложено видео из загородного дома, в котором оперативники вытряхивают пачки денег из больших мешков. Но на видео заметен зелёный газон у дома, а задержание Малиновской происходило в феврале.
Несколько дней назад Центральный районный суд поместил Наталью Малиновскую в СИЗО — её подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Вместе с ней по делу проходят ещё три человека — два сотрудника «Хозяйственного управления» и руководитель организации-контрагента по этой сделке.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены читателем НГС