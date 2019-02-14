В Сети появились фото апартаментов, которые якобы принадлежат арестованной сотруднице правительства

На этих снимках — роскошные интерьеры и джакузи прямо в спальне

Эти снимки новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах, утверждая, что на фото — убранство квартиры Натальи Малиновской





Новосибирцы начали пересылать друг другу в мессенджерах фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит арестованной Наталье Малиновской — директору областного казённого учреждения «Хозяйственное управление».





Фотографии появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Эти же снимки читатель НГС прислал в редакционный WhatsApp. При этом он заявил, что эти фото — «из силовых структур», но от более подробных комментариев отказался.





К рассылке также было приложено видео из загородного дома, в котором оперативники вытряхивают пачки денег из больших мешков. Но на видео заметен зелёный газон у дома, а задержание Малиновской происходило в феврале.





Джакузи рядом с кроватью — не единственное, что удивляет в этой квартире





Наталью Малиновскую подозревают в растрате





Сейчас директор «Хозяйственного управления» сидит в СИЗО





Всего по уголовному делу проходят четыре человека, в том числе заместитель Натальи Малиновской





Несколько дней назад Центральный районный суд поместил Наталью Малиновскую в СИЗО — её подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Вместе с ней по делу проходят ещё три человека — два сотрудника «Хозяйственного управления» и руководитель организации-контрагента по этой сделке.

