В Сети появились фото апартаментов, которые якобы принадлежат арестованной сотруднице правительства

На этих снимках — роскошные интерьеры и джакузи прямо в спальне

Эти снимки новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах, утверждая, что на фото — убранство квартиры Натальи Малиновской
Эти снимки новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах, утверждая, что на фото — убранство квартиры Натальи Малиновской


Новосибирцы начали пересылать друг другу в мессенджерах фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит арестованной Наталье Малиновской — директору областного казённого учреждения «Хозяйственное управление».


Фотографии появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Эти же снимки читатель НГС прислал в редакционный WhatsApp. При этом он заявил, что эти фото — «из силовых структур», но от более подробных комментариев отказался. 


К рассылке также было приложено видео из загородного дома, в котором оперативники вытряхивают пачки денег из больших мешков. Но на видео заметен зелёный газон у дома, а задержание Малиновской происходило в феврале.


Джакузи рядом с кроватью — не единственное, что удивляет в этой квартире
Джакузи рядом с кроватью — не единственное, что удивляет в этой квартире


Наталью Малиновскую подозревают в растрате
Наталью Малиновскую подозревают в растрате


Сейчас директор «Хозяйственного управления» сидит в СИЗО
Сейчас директор «Хозяйственного управления» сидит в СИЗО


Всего по уголовному делу проходят четыре человека, в том числе заместитель Натальи Малиновской 
Всего по уголовному делу проходят четыре человека, в том числе заместитель Натальи Малиновской 


Несколько дней назад Центральный районный суд поместил Наталью Малиновскую в СИЗО — её подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Вместе с ней по делу проходят ещё три человека — два сотрудника «Хозяйственного управления» и руководитель организации-контрагента по этой сделке.

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