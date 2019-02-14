фоторепортаж

В метро появился поезд с фотографиями солдат, воевавших в Афганистане

Выставка посвящена 30-летию вывода советских войск из этой страны

Очередная экспозиция открылась 14 фераля
Очередная экспозиция открылась 14 фераля


14 февраля в поезде-музее новосибирского метро открылась очередная выставка — её посвятили 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 


«В Афгане прежде всего понял, что такое настоящая мужская дружба, войсковое братство», — приводятся строки воспоминаний солдат 
«В Афгане прежде всего понял, что такое настоящая мужская дружба, войсковое братство», — приводятся строки воспоминаний солдат 


«Это 38-я экспозиция в поезде-музее. Как никогда в этот раз было сложно готовить материалы этой экспозиции. Наверное потому, что тема касается многих из нас, что она такая животрепещущая и непростая, — рассказала на торжественном открытии выставки автор и руководитель проекта поезд-музей «Новосибрск-Новониколаевск», директор областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова.


Пассажиры могут прочитать письма из Афганистана солдат-сибиряков  
Пассажиры могут прочитать письма из Афганистана солдат-сибиряков  


«Оргкомитет проекта долго размышлял, каким образом показать материалы по афганским событиям. И мы пришли к выводу, что на плакатах будут говорить сами участники событий. Мы привели много цитат и командующего состава», — добавила Людмила Монахова. 


Выставка посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана — на её открытие пришли те, кто воевал в этой стране
Выставка посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана — на её открытие пришли те, кто воевал в этой стране


Стены вагона-музея оформлены фотографиями солдат-афганцев. Пассажиры могут прочитать тексты боевых листков, которые выпускали новосибирцы, воевавшие в Афганистане, карты боёв, обрывки дневников, в которых солдаты делятся своими воспоминаниями о войне. 


На стенах вагона — солдаты, воевавшие в Афганистане
На стенах вагона — солдаты, воевавшие в Афганистане


«Когда группа Демакова прибыла в заданный район, её обстреляли душманы, — приводится текст воспоминаний афганцев. — Душманы стали охватывать группу полукольцом». 


Стены оформлены фотографиями афганцев
Стены оформлены фотографиями афганцев


Из обрывков дневников афганцев, попавших в оформление выставки, можно узнать о климате Афганистана, местных жителях. «Здесь сейчас +40 градусов. В этом году здесь максимальная температура была +67, в прошлом +74. А сейчас здесь температура, как у нас в середине июня...+25 градусов», — приводятся строки из письма жителя Маслянино Андрея Чегора.


Это 38-я выставка поезда-музея
Это 38-я выставка поезда-музея


«Действительно, этот поезд посвящен особой странице истории нашей страны и нашего города», — отметил на открытии выставки мэр Анатолий Локоть.


Это уже 38-я выставка в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск». В октябре прошлого года здесь открылась экспозиция «Время выбрало нас», посвящённая 100-летию ВЛКСМ.

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