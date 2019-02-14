В метро появился поезд с фотографиями солдат, воевавших в Афганистане
Выставка посвящена 30-летию вывода советских войск из этой страны
14 февраля в поезде-музее новосибирского метро открылась очередная выставка — её посвятили 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.
«Это 38-я экспозиция в поезде-музее. Как никогда в этот раз было сложно готовить материалы этой экспозиции. Наверное потому, что тема касается многих из нас, что она такая животрепещущая и непростая, — рассказала на торжественном открытии выставки автор и руководитель проекта поезд-музей «Новосибрск-Новониколаевск», директор областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова.
«Оргкомитет проекта долго размышлял, каким образом показать материалы по афганским событиям. И мы пришли к выводу, что на плакатах будут говорить сами участники событий. Мы привели много цитат и командующего состава», — добавила Людмила Монахова.
Стены вагона-музея оформлены фотографиями солдат-афганцев. Пассажиры могут прочитать тексты боевых листков, которые выпускали новосибирцы, воевавшие в Афганистане, карты боёв, обрывки дневников, в которых солдаты делятся своими воспоминаниями о войне.
«Когда группа Демакова прибыла в заданный район, её обстреляли душманы, — приводится текст воспоминаний афганцев. — Душманы стали охватывать группу полукольцом».
Из обрывков дневников афганцев, попавших в оформление выставки, можно узнать о климате Афганистана, местных жителях. «Здесь сейчас +40 градусов. В этом году здесь максимальная температура была +67, в прошлом +74. А сейчас здесь температура, как у нас в середине июня...+25 градусов», — приводятся строки из письма жителя Маслянино Андрея Чегора.
«Действительно, этот поезд посвящен особой странице истории нашей страны и нашего города», — отметил на открытии выставки мэр Анатолий Локоть.
Это уже 38-я выставка в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск». В октябре прошлого года здесь открылась экспозиция «Время выбрало нас», посвящённая 100-летию ВЛКСМ.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова