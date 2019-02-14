Автоинспекторы объявили охоту на машины с непристёгнутыми детьми

С начала года новосибирские автоинспекторы составили больше тысячи протоколов на водителей, которые нарушили правила перевозки детей





Сегодня, 14 февраля, экипажи ГИБДД приедут к новосибирским детским садам, чтобы оштрафовать водителей, которые возят детей без автокресел.







Новосибирские автоинспекторы решили проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей. Для этого на дороги города выехали полтора десятка дополнительных экипажей.







«Это дополнительно к личному составу, который обычно выходит [на дежурство]. Пятнадцать экипажей только для этого выведены, <…> ориентированы на выявление именно нарушений правил перевозки [детей]», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Он пояснил, что профилактические рейды продлятся несколько дней — автоинспекторы будут ловить нарушителей вблизи школ и детских садов.







«У нас сейчас уже с нового года более 1000 административных материалов выписано [в связи с нарушениями такого рода], и люди все равно продолжают игнорировать безопасность своих детей», — добавил Савченков.







Он напомнил, что за перевозку детей до 7 лет без автокресел и другие нарушения правил перевозки детей водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.







На прошлой неделе автоинспекция усиленно проверяла городские автобусы — больше 40 водителей получили штрафы за превышение скорости.