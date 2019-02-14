Этим не платите: коммунальщики попросили жильцов дома игнорировать квитанции в почтовых ящиках

Жильцам дома в Заельцовском районе предложили срочно заняться своими счётчиками, но ТСЖ говорит, что делать с ними ничего не надо





В Новосибирске массово распространяются извещения компании «Центральная служба учёта ресурсов». На её листовках сказано, что жильцам многоэтажек нужно срочно провести поверку счётчиков — ТСЖ дома на Дуси Ковальчук, 252 разместило ответное объявление, в котором попросило на рассылку не реагировать.





«Эти листовки распространяются по всему городу, наши жильцы постоянно рассказывают о них, приходят, спрашивают, что нужно делать, неужели и правда нужно куда-то идти, что с нашими приборами учета. Я всегда всем говорю: никто не может вас заставить сделать поверку. Все приборы учета находятся в нашем ведении, мы за ними следим, если вам будет необходимо провести поверку — мы обязательно сообщим. Мы хотим предупредить как можно больше горожан, что нельзя верить тому, что пишут в листовках», — рассказала управляющая ТСЖ «Уютное» Ольга Лаврова.





Такие предупреждения появились в доме на Дуси Ковальчук после массовых рассылок квитанций





В извещениях от имени «Центральной службы учёта ресурсов» приводится ссылка на ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Визуально квитанция напоминает обычные извещения об оплате коммунальных услуг — на ней есть QR-код и таблица с тарифами (их Лаврова называет некорректными. — Прим. ред.).





Ольга Лаврова говорит, что извещениям верить нельзя — можно просто потерять деньги. По её словам, счётчики холодной воды должны проходить поверку раз в 6 лет, горячей — раз в 4 года.





Новосибирцы получают требования заплатить деньги и по телефону — недавно стало известно о том, что мошенники начали представляться прокурорами.