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Новосибирцы начали отмечать День святого Валентина на заводах и в офисах

НГС следит за происходящим в режиме онлайн

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Первыми фотографию в редакцию НГС прислали сотрудники завода НПМ
Первыми фотографию в редакцию НГС прислали сотрудники завода НПМ


Новосибирцы присоединились к празднику всех влюблённых — Дню святого Валентина. Они отмечают его в офисах и на заводах, а кто-то даже отправился в этот день в ЗАГС.


Сегодня НГС в режиме онлайн будет рассказывать, как новосибирцы отмечают в офисах День святого Валентина. Мы ждём от вас сообщения, фото и видео на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


«Мы завод НПМ, производитель кранов для розлива пива PEGAS. Сегодня в холле всех сотрудников ждали какао с зефирками, маффины с гаданием, предсказания в магическом шаре и жвачки Love is... Посмотрите, как тепло!:)», — пишут нам с завода.


Новосибирцы начали отмечать День святого Валентина на заводах и в офисах


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