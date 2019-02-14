Дело о холодной батарее: СГК грозит штраф 10 тысяч за массовые отключения на Расточке

Прокуратура посчитала, что тепло в домах на Расточке отключали слишком долго и часто





Прокуратура Кировского района Новосибирска возбудила административное дело в отношении «Сибирской генерирующей компании» — поводом стало долгое отключение отопления в микрорайоне «Расточка» в декабре 2018 года.







«14 февраля 2019 года в отношении АО "СИБЭКО", ООО "Сибирская генерирующая компания" возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами)», — сообщили корреспонденту НГС в районной прокуратуре.





Наказание по этой статье для должностных лиц — штраф от 500 до 1000 рублей, для компаний — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.







После массовых отключений тепла на Расточке в конце прошлого года прокуратура провела проверку и выяснила, что только 19–20 декабря отключения продолжались 22 часа. В то же время установлен допустимый лимит отключений — не более 24 часа в месяц, пояснили в прокуратуре.





«Под отключение попали потребители тепловой энергии 203 объектов, включая 164 многоквартирных дома, 12 объектов социальной инфраструктуры (2 поликлиники, 4 дошкольных образовательных учреждения, 5 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования), 27 прочих учреждений», — описали последствия первой волны отключений в кировской прокуратуре. Аварийные и плановые отключения в Кировском районе были и в другие дни декабря — в 10 домах по адресам: улица Мира, 12, 26, 28, 37; Бетонная, 35, 37; Бурденко, 16, 19, 28 и переулок Оловозаводской, 9.





«По результатам проверки выявлена ненадлежащая организация взаимодействия АО "СИБЭКО" с управляющими организациями ЗАО "УК «СПАС-Дом»", ООО "УК Домовой+" при плановых и аварийных отключениях тепловой энергии», — добавили в прокуратуре.





По словам первого заместителя генерального директора УК «СПАС-Дом» Андрея Харланова, в управляющие компании поступили данные об отключении только части домов — порядка 40.







«Не уведомили — не была соблюдена система опорожнения бытовой системы отопления, что привело к дальнейшему на фоне морозов её разрушению частичному и проблемам с запуском в дальнейшем, которые пришлось преодолевать несколько недель. <…> По закону они имеют право производить отключение без уведомления, но немедленно после этого сообщать, что произошло отключение на трассах. Этого не произошло, мы узнали по факту, когда стали поступать от жителей через несколько часов после отключения звонки о том, что у них остывают приборы отопления в тех домах, которые у нас не были в списке выключаемых.





Мы уже были поставлены перед фактом, когда уже было поздно что-то сделать», — рассказывал Харланов.







В «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС подтвердили возбуждение административного дела. «Административное дело, возбужденное Кировской районной прокуратурой по суммарному за месяц превышению лимита времени отключения потребителей во время ремонтных работ, будет рассматриваться Государственной жилищной инспекцией области. Незначительно превышение времени отключений было обусловлено сложностью выявленных дефектов и работ, требуемых на их устранение», — сообщили в СГК.