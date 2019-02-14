Заместителя председателя СО РАН задержали и увезли на Дальний Восток

По предварительной информации, это связано с расследованием дела 10-летней давности

Прежде Иван Благодырь занимал пост замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Прежде Иван Благодырь занимал пост замминистра РФ по развитию Дальнего Востока


В Новосибирске задержали заместителя председателя СО РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.


«Очень надеюсь, что эта ситуация в ближайшее время разрешится каким-то образом, потому что действительно Иван Валентинович сейчас очень нужен нам здесь, в Академгородке. Странным образом вся эта ситуация ещё совпала с тем, что сейчас вопрос решается земельной тематики, и его участие здесь очень необходимо, на мой взгляд. Почему? Потому что, исходя из моего опыта с ним работы, это человек, который честно работает на своём месте, качественно исполняет свои обязанности», — сообщила корреспонденту НГС депутат Наталья Пинус, представляющая в горсовете избирательный округ в Академгородке.


На своей странице в Facebook она также отметила, что, по её данным, у Ивана Благодыря нет статуса обвиняемого. «Согласно имеющейся у меня информации, правоохранительные органы проводят расследование по вопросу почти десятилетней давности», — написала Наталья Пинус в своём посте.


О задержании Ивана Благодыря сегодня утром сообщил ТАСС со ссылкой на источник в руководстве СО РАН. По данным информагентства, 48-летний Иван Благодырь задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток.


До того, как занять пост заместителя председателя СО РАН, Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, также возглавлял энергокомпанию «РАО ЭС Востока».


В новосибирских управлениях ФСБ, МВД и Следственного комитета РФ корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией о задержании Ивана Благодыря. В пресс-службе СО РАН ситуацию пока не комментируют, а по телефону пресс-службы СУ СКР по Приморскому краю на звонки корреспондента НГС никто не ответил.


Несколько дней назад новосибирский суд поместил в СИЗО директора областного казённого учреждения «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую — её подозревают в растрате.

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