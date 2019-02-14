Мэрия объявила о поиске новых арендаторов для кинотеатра «Рассвет»
Договор аренды предполагают заключить на 5 лет
Мэрия Новосибирска начала поиск нового арендатора для кинотеатра «Рассвет» — с ним хотят заключить договор на 5 лет.
Арендатора власти рассчитывают найти на торгах.
«Целевое назначение: кинопоказ и сопутствующая деятельность. Описание и технические характеристики имущества: отдельно стоящее здание (кинотеатр) общей площадью
Также в описании лота отмечается, что начальная (минимальная) цена за договор — более 16 миллионов 76 тысяч рублей. В эту цену войдёт платёж за право заключить договор — более 518 тысяч рублей — и цена аренды за каждый месяц — более 259 тысяч рублей.
Заявки закончат принимать 6 марта, организатор торгов — департамент земельных и имущественных отношений мэрии.
Кинотеатр «Рассвет» закрылся 21 января 2019 года — бывшие арендаторы говорили корреспонденту НГС, что посчитали невыгодными новые условия аренды.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить изменения в стоимости аренды.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой