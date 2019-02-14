Мэрия объявила о поиске новых арендаторов для кинотеатра «Рассвет»

Кинотеатр «Рассвет» закрылся 21 января





Мэрия Новосибирска начала поиск нового арендатора для кинотеатра «Рассвет» — с ним хотят заключить договор на 5 лет.





Арендатора власти рассчитывают найти на торгах.





«Целевое назначение: кинопоказ и сопутствующая деятельность. Описание и технические характеристики имущества: отдельно стоящее здание (кинотеатр) общей площадью 3 601,30 кв. м», — говорится в описании лота на государственном сайте торгов.





Также в описании лота отмечается, что начальная (минимальная) цена за договор — более 16 миллионов 76 тысяч рублей. В эту цену войдёт платёж за право заключить договор — более 518 тысяч рублей — и цена аренды за каждый месяц — более 259 тысяч рублей.





Заявки закончат принимать 6 марта, организатор торгов — департамент земельных и имущественных отношений мэрии.





Кинотеатр «Рассвет» закрылся 21 января 2019 года — бывшие арендаторы говорили корреспонденту НГС, что посчитали невыгодными новые условия аренды.





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить изменения в стоимости аренды.