Новосибирцы рассказали, что больше всего влияет на их любовь к работе. И это не деньги

Зарплата.ру опросила 930 новосибирцев





Специалисты портала Зарплата.ру поговорили с горожанами о любви к работе перед Днём святого Валентина. Опрошенные рассказали за что любят свою работу.





«82% жителей Новосибирска рассказали, что в первую очередь на любовь к работе влияет дружный коллектив. Для 15% отношения с коллегами не имеют значения. А 3% затруднились ответить», — рассказали о результатах опроса аналитики.







При этом 41% новосибирцев считают, что любимое дело важнее размера зарплаты. А для 43% приоритетнее финансовая сторона. 16% респондентов не смогли выбрать, что для них имеет большее значение.





31% опрошенных рассказали, что любят свою нынешнюю работу, а 40% не могут назвать ее любимой. 9% новосибирцев недавно вышли на новое место и пока не определились в своих чувствах. А каждый пятый затруднился ответить.





«Отвечая на вопрос "Что для вас любимая работа?", большинство опрошенных рассказали, что это такая работа, на которую с радостью приходишь утром. Также многие респонденты отметили, что это то место, где приятно задержаться, где ты чувствуешь себя полезным, а также не боишься сложностей и с радостью берешься за любое дело», — отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.





12% опрошенных признались, что планируют поздравлять коллег с Днем святого Валентина.





2% респондентов рассказали, что в честь праздника их компания устраивает вечеринку для всех сотрудников. Для 86% это обычный рабочий день.







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