Зоопарк показал эскизы новых вольеров для львов и тигров
Вольеры частично огородят стеклом для удобства посетителей
Новосибирский зоопарк опубликовал эскизы новых вольеров для африканских львов и амурских тигров.
Изображения появились в официальных аккаунтах учреждения в соцсетях.
«Вольеры больших кошек станут более просторными, в них будут установлены новые элементы обогащения среды, обустроены комфортные зоны для активных прогулок и отдыха животных. Ограждения новых вольеров будут частично выполнены из стекла для удобства посетителей», - передают представители зоопарка.
Сейчас демонтируют старые вольеры, территория, где идут работы огорожена. Зоопарк при этом работает в обычном режиме с 9:00 до 19:00.
«Большая часть уникальной коллекции нашего зоологического парка доступна для наблюдения. Амурские тигры были переселены в другие вольеры. Сейчас их можно увидеть в вольере на медвежьей аллее и вольере, расположенном за павильоном "Тропический мир"», - отмечают в зоопарке.
В частности, тигра Максимуса пересадили в вольер, где раньше жил белый медведь Ростик.
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Елена Громкова
Фото instagram.com/nskzoo