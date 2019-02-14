В новосибирском ТЦ появился виртуальный ЗАГС, который выдаёт силиконовые кольца

Автомат стоит на четвёртом этаже торгового центра





В новосибирском торговом центре «Сан Сити» поставили автомат «Виртуальный загс»: влюблённые могут быстро пройти процедуру регистрации брака. Сделать это могут все, даже несовершеннолетние.







Стоимость регистрации — 200 рублей. Пара должна ввести свои имена и фамилии, пройти тест на совместимость в шуточной форме, сфотографироваться и получить свидетельство и кольца.





Так выглядит информация об услуге в автомате





«Давно была идея открыть что-то новое и интересное для молодёжи, чего у нас не было. Увидел франшизу, понял, что в Сибири такого нет, и сделал. Это аппарат, который может поженить влюблённых и подарить хорошее настроение. Уже более 150 пар зарегистрировали у нас свои отношения. Сегодня ждём повышенного спроса. Может, кто-то решит сделать сюрприз своей второй половинке», — рассказал корреспонденту НГС владелец бизнеса Дмитрий Алексанов.





Автомат выдаёт силиконовые кольца





В 2018 году больше 90 несовершеннолетних девочек вышли замуж в Новосибирской области.