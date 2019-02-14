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В новосибирском ТЦ появился виртуальный ЗАГС, который выдаёт силиконовые кольца

«Пожениться» здесь могут и несовершеннолетние

Автомат стоит на четвёртом этаже торгового центра
Автомат стоит на четвёртом этаже торгового центра


В новосибирском торговом центре «Сан Сити» поставили автомат «Виртуальный загс»: влюблённые могут быстро пройти процедуру регистрации брака. Сделать это могут все, даже несовершеннолетние. 


Стоимость регистрации — 200 рублей. Пара должна ввести свои имена и фамилии, пройти тест на совместимость в шуточной форме, сфотографироваться и получить свидетельство и кольца.


Так выглядит информация об услуге в автомате
Так выглядит информация об услуге в автомате


«Давно была идея открыть что-то новое и интересное для молодёжи, чего у нас не было. Увидел франшизу, понял, что в Сибири такого нет, и сделал. Это аппарат, который может поженить влюблённых и подарить хорошее настроение. Уже более 150 пар зарегистрировали у нас свои отношения. Сегодня ждём повышенного спроса. Может, кто-то решит сделать сюрприз своей второй половинке», — рассказал корреспонденту НГС владелец бизнеса Дмитрий Алексанов.


Автомат выдаёт силиконовые кольца
Автомат выдаёт силиконовые кольца


В 2018 году больше 90 несовершеннолетних девочек вышли замуж в Новосибирской области.

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