В Новосибирске задержали группу наркоторговцев — изъято 15 килограммов «синтетики»
Задержанных обвиняют в изготовлении и продаже наркотиков
Новосибирские полицейские и сотрудники УФСБ вместе с подразделением «Гром» арестовали 18 участников наркогруппировки — сообщение об этом появилось на сайте МВД России.
Как указано на сайте ведомства, задержанные обвиняются в организации лаборатории по производству синтетических наркотических средств и попытке их продажи через интернет-магазин.
«По имеющейся информации, ежедневно злоумышленниками реализовывалось свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
Во время обысков у задержанных изъяли больше 15 килограммов наркотических средств и оборудование для их производства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
«В настоящее время 18 фигурантам предъявлено обвинение. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», — отметила Ирина Волк.
В ноября прошлого года полицейские штурмом взяли квартиру предполагаемых наркоторговцев — вместе с подразделением «Гром» через окно третьего этажа они залезли в квартиру преступников.
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Маша Вьюн
Фото Ольги Бурлаковой