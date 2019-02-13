В Новосибирске задержали группу наркоторговцев — изъято 15 килограммов «синтетики»

Задержанных обвиняют в изготовлении и продаже наркотиков

У задержанных изъяли 15 килограммов «синтетики»
У задержанных изъяли 15 килограммов «синтетики»


Новосибирские полицейские и сотрудники УФСБ вместе с подразделением «Гром» арестовали 18 участников наркогруппировки — сообщение об этом появилось на сайте МВД России.


Как указано на сайте ведомства, задержанные обвиняются в организации лаборатории по производству синтетических наркотических средств и попытке их продажи через интернет-магазин.


«По имеющейся информации, ежедневно злоумышленниками реализовывалось свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.


Во время обысков у задержанных изъяли больше 15 килограммов наркотических средств и оборудование для их производства.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 


«В настоящее время 18 фигурантам предъявлено обвинение. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», — отметила Ирина Волк.


В ноября прошлого года полицейские штурмом взяли квартиру предполагаемых наркоторговцев — вместе с подразделением «Гром» через окно третьего этажа они залезли в квартиру преступников.

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