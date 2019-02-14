Самым популярным кроссовером в Новосибирске стала Honda CR-V

Средняя цена за «Хонду» составляет 647 900 рублей





Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей с пробегом в сегменте SUV в Новосибирске и составили список самых продаваемых моделей за 2018 год — первое место заняла Honda CR-V.





Как рассказали аналитики сервиса, средняя цена за такую машину составляет 647 900 рублей.





На втором месте у новосибирцев оказался ВАЗ «Нива», он же стал самым доступным автомобилем в списке — средняя цена на него равна 181 601 рублю. Третье место заняла Toyota RAV4 со средней ценой 786 109 рублей. Самый высокий средний ценник был у Toyota Land Cruiser — 1 421 689 рублей, модель заняла седьмое место в списке.





В целом по стране самой продаваемой моделью стал ВАЗ «Нива» по средней цене 181 961 рубль.







Недавно аналитики подсчитали, сколько литров бензина может купить новосибирец на зарплату, — оказалось, житель города может купить на чистую зарплату 729 литров бензина.