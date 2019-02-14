Самым популярным кроссовером в Новосибирске стала Honda CR-V

На втором месте оказалась «Нива»

Средняя цена за «Хонду» составляет  647 900 рублей
Средняя цена за «Хонду» составляет 647 900 рублей


Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей с пробегом в сегменте SUV в Новосибирске и составили список самых продаваемых моделей за 2018 год — первое место заняла Honda CR-V. 


Как рассказали аналитики сервиса, средняя цена за такую машину составляет 647 900 рублей. 


На втором месте у новосибирцев оказался ВАЗ «Нива», он же стал самым доступным автомобилем в списке — средняя цена на него равна 181 601 рублю. Третье место заняла Toyota RAV4 со средней ценой 786 109 рублей. Самый высокий средний ценник был у Toyota Land Cruiser — 1 421 689 рублей, модель заняла седьмое место в списке. 


В целом по стране самой продаваемой моделью стал ВАЗ «Нива» по средней цене 181 961 рубль.


Недавно аналитики подсчитали, сколько литров бензина может купить новосибирец на зарплату, — оказалось, житель города может купить на чистую зарплату 729 литров бензина. 

Прочтений: 1191

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено