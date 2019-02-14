Самым популярным кроссовером в Новосибирске стала Honda CR-V
На втором месте оказалась «Нива»
Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей с пробегом в сегменте SUV в Новосибирске и составили список самых продаваемых моделей за 2018 год — первое место заняла Honda CR-V.
Как рассказали аналитики сервиса, средняя цена за такую машину составляет
На втором месте у новосибирцев оказался ВАЗ «Нива», он же стал самым доступным автомобилем в списке — средняя цена на него равна
В целом по стране самой продаваемой моделью стал ВАЗ «Нива» по средней цене
Недавно аналитики подсчитали, сколько литров бензина может купить новосибирец на зарплату, — оказалось, житель города может купить на чистую зарплату 729 литров бензина.
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Маша Вьюн
Фото Густаво Зырянова