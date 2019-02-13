В Толмачёво задержали вылет рейса в Краснодар на 19 часов из-за отсутствия самолета
Причиной стала непогода в Норильске
Самолёт авиакомпании Nordstar, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Краснодар, задержали на 19 часов.
Согласно онлайн-табло Толмачёво, транзитный рейс Y7 915 должен был вылететь 13 февраля в 16:05, но фактически вылетит 14 февраля в 11:25.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что задержка случилась из-за отсутствия самолёта:
«Вылет рейса задержан по причине неприбытия самолёта», — объяснила пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина.
По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс Y7 915 следует в Новосибирск из Норильска. Как сообщили корреспонденту НГС в справочной службе аэропорта Норильск, самолет сейчас в Красноярске:
«Самолет задерживается в Красноярске из-за метеоусловий в Норильске», — рассказали в аэропорту.
В прошлом месяце в Толмачёво на 16 часов задержали сразу два рейса. Самолеты следовали из Новосибирска в Таиланд. Авиакомпания обещала оплатить пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова