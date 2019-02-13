Прощай, «Джук»: Nissan решил снять с продажи легендарный кроссовер Juke

Производство машины признали нецелесообразным

Juke стоит от  1 214 000 до 1 399 000 рублей
Juke стоит от 1 214 000 до 1 399 000 рублей


Nissan принял решение вывести с российского рынка знаменитый кроссовер Juke.


Об этом сообщили представители компании во время запуска на заводе Nissan в Санкт-Петербурге производства обновленного Qashqai. 


Заказы на Juke, который импортируется из Великобритании, больше не будут размещаться на заводе в Сандерленде — компания распродает только складские запасы. 


«Да, действительно, Juke уходит с рынка России. Уходит, потому что нецелесообразны, Nissan посчитал, поставки Juke. Это единственный автомобиль Nissan, который делается не у нас в России. Пока продаётся во все комплектациях, можно заказать и дождаться машину», — рассказала Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).


Juke не в первый раз попадает под опалу — в 2016 году на волне кризиса Nissan уже принимал решение прекратить продажи этого кроссовера в России. Однако летом 2017 года поставки машины вновь возобновились. 


Сейчас последние «Джуки» можно купить по цене от 1 214 000 до 1 399 000 рублей. Машина оснащена 1,6-литровым атмосферником мощностью 117 л.с., передним приводом и вариатором. Многие потребители предпочитают потратить эти деньги на более крупный, универсальный и вместительный Qashqai. 


Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

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