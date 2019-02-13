Лыжник из Новосибирска попал в реанимацию после столкновения со снегоходом в Шерегеше

Жена пострадавшего рассказала, что он в крайне тяжёлом состоянии

После ЧП в Шерегеше новосибирца госпитализировали в Центральную районную больницу Таштагола
После ЧП в Шерегеше новосибирца госпитализировали в Центральную районную больницу Таштагола


Сегодня, 13 февраля, 36-летний лыжник из Новосибирска пострадал при столкновении со снегоходом на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.


Об инциденте корреспонденту НГС рассказал Дмитрий Халецкий, начальник отдела по связям с общественностью Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.


По его словам, происшествие случилось в 11:11 на трассе «Панорама», где нет разделителей для лыжников и водителей снегоходов. 


«Пострадали оба», — уточнил Дмитрий Халецкий.


Водитель снегохода и лыжник столкнулись на трассе «Панорама» и оба получили травмы
Водитель снегохода и лыжник столкнулись на трассе «Панорама» и оба получили травмы


По его данным, лыжник в столкновении сломал ногу — пострадавшего увезла скорая помощь. Водителю снегохода помощь врачей не понадобилась. «Сотрясение небольшое у него, он отказался от госпитализации — сел в машину <…> и уехал», — сообщил Дмитрий Халецкий.


Жена пострадавшего рассказала, что снегоход пересекал трассу поперёк. На фото — повреждения на снегоходе после столкновения
Жена пострадавшего рассказала, что снегоход пересекал трассу поперёк. На фото — повреждения на снегоходе после столкновения


Как рассказала корреспонденту НГС жена пострадавшего горнолыжника, сейчас он лежит в Центральной районной больнице Таштагола. «Он в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — пояснила супруга пациента.


По словам сибирячки, кроме двойного открытого перелома голени её муж получил тупую травму живота — врачам пришлось удалить ему часть тонкого кишечника.


Супруга пострадавшего добавила, что утром она ехала по трассе вслед за мужем и стала свидетельницей случившегося.


«Снегоходчик пересекал трассу поперёк. <…> Они пересеклись под углом 90 градусов почти, может, под углом 70. <…> Потому что [после столкновения] снегоход прям поперёк стоял трассы, поперек "Панорамы". Муж лежал повдоль, а снегоходчика отбросило к краю, в ёлки, то есть он вбок упал — вбок и вниз», — пояснила жена горнолыжника.


Сейчас она ищет свидетелей, которые видели само столкновение или место происшествия сразу после него, а в идеале сделали видеозапись.


Два года назад в Шерегеше насмерть разбился турист из Нефтеюганска. Он спускался на лыжах с горы Зеленой по трассе «Доллар» и столкнулся со сноубордисткой из Новосибирска.

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