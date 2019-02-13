Виновника смертельного ДТП на Ватутина выпустили на свободу

Он вытолкнул попутную машину на встречку — её водитель погиб

ДТП с гибелью случилось прошлым летом в районе остановки «Тульский мост»
ДТП с гибелью случилось прошлым летом в районе остановки «Тульский мост»


В Новосибирске завершился суд над водителем «Тойоты Аллион», который в августе прошлого года устроил смертельное ДТП на Ватутина.


Осуждённому дали реальный срок, но тут же освободили, так как своё наказание он отбыл ещё до приговора.


«Он у нас находился под арестом — была мера пресечения в виде заключения под стражу, и она зачлась», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ярослав Власов.


Смертельное ДТП с участием «Ниссана» и двух «Тойот» случилось 25 августа 2018 года в районе остановки «Тульский мост»


Как пояснили в прокуратуре Кировского района, 28-летний водитель «Тойоты Аллион» ехал по Ватутина в среднем ряду со стороны Немировича-Данченко в направлении Бугринского моста, а впереди него — попутный «Ниссан Альмера». По данным обвинения, водитель «Тойоты» решил его опередить и стал перестраиваться из среднего ряда в крайний правый, но не справился с управлением и ударился о тот же «Ниссан». После этого водитель «Альмеры» выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной «Тойотой Харриер».


62-летний водитель «Ниссана» погиб на месте ДТП. Как следует из заключения эксперта, он умер от потери крови, так как сломанные рёбра нанесли повреждения лёгким. В тот же день водителя «Тойоты Аллион» взяли под стражу, рассказали в прокуратуре района.


Приговор водителю «Тойоты Аллион» в законную силу ещё не вступил
Приговор водителю «Тойоты Аллион» в законную силу ещё не вступил


По её информации, во время расследования дела задержанный рассказал, что в Новосибирск он приехал из Таджикистана за 3–4 месяца до трагедии и неофициально работал водителем у своего старшего брата. Права он получил в 2015 году, но фактически водит машину с 15–16 лет. 


Как следует из показаний виновника ДТП, во время перестроения не рассчитал дистанцию и въехал в заднюю правую часть «Ниссана».


«После столкновения никуда не скрывался, находился в салоне своего автомобиля на месте ДТП и был в шоковом состоянии. <…> Боялся выходить из автомобиля и ждал, пока к нему подойдут сотрудники полиции», — привели слова водителя «Тойоты Аллион» в прокуратуре Кировского района.


В прокуратуре уточнили, что свою вину водитель признал и раскаялся. Суд рассмотрел его уголовное дело в особом порядке. Во вторник, 12 февраля, подсудимого признали виновным в «нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ).


По данным прокуратуры, при назначении наказания судья учла то, что водитель «Тойоты Аллион» молод, ранее не судим, что у него маленький ребёнок. Кроме того, он извинился перед семьёй погибшего и помог ей деньгами, в том числе выплатил компенсацию морального вреда.


Как сообщил гособвинитель Ярослав Власов, виновник ДТП получил реальный срок — 11 месяцев колонии-поселения. Но с учётом того, со дня аварии водитель был под стражей, ему зачли этот срок из расчёта один день СИЗО за два дня колонии-поселения. Таким образом, суд посчитал наказание отбытым. Водителя «Тойоты» освободили из-под стражи в зале суда.


При этом осуждённому предстоит понести дополнительное наказание: суд запретил ему садиться за руль в течение трёх лет, добавили в прокуратуре.

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