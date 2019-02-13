Дворец из стекла: московские архитекторы полностью перестроят аэропорт Толмачёво

Стеклянный фасад будет не зеркальным, а прозрачным





Новосибирский аэропорт Толмачёво показал первые эскизы нового терминала — ожидается, что проект стоимостью более 11,5 миллиарда рублей будет реализован до 2022 года.





Идеей строительства нового аэровокзала аэропорт поделился ещё больше года назад. Сегодня Толмачёво предоставил редакции НГС эскизы с архитектурными решениями.





Новая привокзальная площадь выглядит более просторно — на ней появится арт-объект для встреч пассажиров





Строительство будет идти поэтапно — сначала стройка развернётся на месте нынешнего терминала внутренних авиалиний А. В итоге Толмачёво получит единое здание и для внутренних, и для международных рейсов.





Проект создан авторским коллективом под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сообщили корреспонденту НГС в аэропорту Толмачёво. Авторами архитектурной концепции комплекса стало архитектурное бюро SPEECH.





Стеклянный фасад будет у терминала и со стороны перрона





«Фасады аэровокзального комплекса трактованы как единая стеклянная лента, "оборачивающая" здание по периметру и подчеркивающая более высокий центральный объём, в котором расположены главные входы и основной вестибюль», — рассказали в пресс-центре аэропорта Новосибирска.







В главном холле аэропорта появятся колонны, облицованные нержавеющей сталью и напоминающие самолётные турбины.







В аэропорту подчеркивают, что много прозрачного стекла в новом здании позволят достичь «эффекта взаимопроникновения улицы и внутреннего пространства». В ночное время терминал получит подсветку, которую будет видно издалека.





По ночам аэропорт хотят эффектно подсвечивать





«Одним из ключевых элементов концепции также станет появление на привокзальной площади арт-объекта Meeting Point — места встреч пассажиров и гостей аэропорта Толмачёво», — добавили в аэропорту.







Со ссылкой на автора проекта Сергея Чобана в Толмачёво пояснили, что основная идея такого решения аэропорта — «в единстве его внешнего воплощения и внутреннего содержания». Фасадные решения сделают условной границу между его внешней оболочкой и интерьерами — это сформирует динамичный современный образ аэропорта Новосибирска.





На первых эскизах площади около аэропорта Толмачёво изображён фонтан





Генеральным подрядчиком работ по проекту реконструкции аэровокзала аэропорта Толмачёво ранее выбрали московскую ГК «Спектрум». До 30 октября этого года генподрядчик спроектирует все этапы реконструкции, после чего ему предстоит получить положительное заключение госэкспертизы. До конца года Толмачёво планирует выбрать генподрядчика по строительству.







Ранее в аэропорту сообщали, что площадь аэровокзала вырастет почти вдвое — с нынешних 53 тысяч до 95 тысяч кв. м.







Сегодня в Толмачёво уточнили, что общая площадь превысит 100 тысяч кв. м, а основной этап проектирования и строительства завершится до 2022 года и будет стоить примерно 11,5 миллиарда частных инвестиций.







Благодаря строительству уже к 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.











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