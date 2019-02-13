Канадская певица Grimes спела песню Янки Дягилевой. Можно даже разобрать слова

Граймс опубликовала видео, где поёт отрывок песни «Печаль моя светла»

Граймс разучивает песни новосибирской рокерши
Граймс разучивает песни новосибирской рокерши


Известная певица из Канады Grimes выложила короткое видео в Twitter, где исполняет отрывок из песни рок-певицы из Новосибирска Янки Дягилевой «Печаль моя светла».


«Trying 2 learn this Янка song», — подписала видео Граймс, то есть «Пытаюсь выучить песню Янки». 


Видео длится 15 секунд — Граймс пытается повторить слова из песни Янки, включая нецензурные.



Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году, в 1980-х годах стала одной из самых ярких представителей сибирского рока, много выступала с группой «Гражданская оборона» Егора Летова. Дягилева погибла в 1991 году — её тело нашли в реке Иня. 


На доме на улице Ядринцевской, в котором росла Дягилева, сейчас установлена мемориальная доска. В 2017 году появилась информация о возможном сносе дома — за него вступились поклонники творчества Янки со всей страны. 

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