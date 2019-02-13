Канадская певица Grimes спела песню Янки Дягилевой. Можно даже разобрать слова

Граймс разучивает песни новосибирской рокерши





Известная певица из Канады Grimes выложила короткое видео в Twitter, где исполняет отрывок из песни рок-певицы из Новосибирска Янки Дягилевой «Печаль моя светла».





«Trying 2 learn this Янка song», — подписала видео Граймс, то есть «Пытаюсь выучить песню Янки».







Видео длится 15 секунд — Граймс пытается повторить слова из песни Янки, включая нецензурные.









Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году, в 1980-х годах стала одной из самых ярких представителей сибирского рока, много выступала с группой «Гражданская оборона» Егора Летова. Дягилева погибла в 1991 году — её тело нашли в реке Иня.





На доме на улице Ядринцевской, в котором росла Дягилева, сейчас установлена мемориальная доска. В 2017 году появилась информация о возможном сносе дома — за него вступились поклонники творчества Янки со всей страны.