Канадская певица Grimes спела песню Янки Дягилевой. Можно даже разобрать слова
Граймс опубликовала видео, где поёт отрывок песни «Печаль моя светла»
Известная певица из Канады Grimes выложила короткое видео в Twitter, где исполняет отрывок из песни рок-певицы из Новосибирска Янки Дягилевой «Печаль моя светла».
«Trying 2 learn this Янка song», — подписала видео Граймс, то есть «Пытаюсь выучить песню Янки».
Видео длится 15 секунд — Граймс пытается повторить слова из песни Янки, включая нецензурные.
Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году, в 1980-х годах стала одной из самых ярких представителей сибирского рока, много выступала с группой «Гражданская оборона» Егора Летова. Дягилева погибла в 1991 году — её тело нашли в реке Иня.
На доме на улице Ядринцевской, в котором росла Дягилева, сейчас установлена мемориальная доска. В 2017 году появилась информация о возможном сносе дома — за него вступились поклонники творчества Янки со всей страны.
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Дарья Януш
Скриншот из клипа World Princess Part II, youtube.com
Видео Grimezsz, twitter.com