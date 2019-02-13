«Автобуса нет две недели»: жители Пашино попали в утреннюю давку на маршруте до площади Калинина

Перевозчик обещает, что завтра автобус выйдет на маршрут с утра





Жители Пашино две недели подряд не могут уехать вовремя до площади Калинина — с маршрута исчез утренний автобус № 42.







«Люди штурмуют автобусы, в них давка. На подмену перевозчик "Сибирь экспресс" машины не дает. Первый автобус идет в 6:15, его уже нет две недели. Второй автобус идет в 6:39, его не было три дня, появился только сегодня. В воскресенье вообще была всего одна машина, мы по 2,5 часа до работы добираемся», — рассказал местный житель Александр Нестеренко.





Как пояснил корреспонденту НГС директор ООО «Сибирь Экспресс» Станислав Кутовенко, автобус отсутствовал в связи с поломкой.





«На сегодняшний день три машины курсируют на 42-м маршруте, маршрут непростой, достаточно нагрузочный, но стараемся выдавать по максимуму. Последние две недели были проблемы из-за морозов. В субботу случилось ДТП, по техническим причинам автобус не работает, с завтрашнего дня должен вернуться на маршрут», — рассказал Станислав Кутовенко.



