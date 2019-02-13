Порог превышен: школы и детсады вводят карантины из-за гриппа и ОРВИ, но чаще болеют взрослые
Накануне стало известно о первой смерти из-за осложнений после гриппа
В Новосибирской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ — при этом чаще всего ими заболевают взрослые.
«Сейчас идёт повышение эпидемиологического порога заболевания гриппом именно у взрослых», — рассказала сегодня главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. В то же время, по её словам, в регионе повысилась доля привитых от гриппа жителей — сейчас их 53%.
Накануне стало известно о смерти жительницы Бердска от пневмонии, которой она страдала, по предварительным данным, из-за осложнений от гриппа.
«Что касается женщины в Бердске, был зафиксирован случай двухсторонней пневмонии. Женщина обратилась в больницу после 10-дневнего самолечения. На 11-й день была обнаружена пневмония, действительно был зарегистрирован грипп А, сейчас анализы отправлены на обследование. Позже будут известны точные результаты», — сообщила Лариса Позднякова.
За сезон не было других случаев смерти от гриппа, но и этот случай еще не доказан, подчеркнула Лариса Позднякова.
В целом ситуацию с гриппом и ОРВИ в Новосибирской области специалисты назвали напряжённой. Только за последнюю неделю было зарегистрировано более 23 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом — 85. За неделю эпидпорог превышен на 26% — это несколько ниже, чем на прошлой неделе, пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. В стационары госпитализировано 36 человек, включая семь беременных женщин.
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ привёл к карантину в школах и детских садах. По данным на 11 февраля, с начала года в городе и области на карантин был закрыт один детский сад, 14 школ, а в 50 дошкольных учреждениях временно были приостановлены занятия, привела данные Самойлова.
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Анастасия Нефёдова
Фото Густаво Зырянова