Порог превышен: школы и детсады вводят карантины из-за гриппа и ОРВИ, но чаще болеют взрослые

При симптомах гриппа и ОРВИ лучше сразу обратиться к врачам и не заниматься самолечением





В Новосибирской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ — при этом чаще всего ими заболевают взрослые.





«Сейчас идёт повышение эпидемиологического порога заболевания гриппом именно у взрослых», — рассказала сегодня главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. В то же время, по её словам, в регионе повысилась доля привитых от гриппа жителей — сейчас их 53%.





Накануне стало известно о смерти жительницы Бердска от пневмонии, которой она страдала, по предварительным данным, из-за осложнений от гриппа.





«Что касается женщины в Бердске, был зафиксирован случай двухсторонней пневмонии. Женщина обратилась в больницу после 10-дневнего самолечения. На 11-й день была обнаружена пневмония, действительно был зарегистрирован грипп А, сейчас анализы отправлены на обследование. Позже будут известны точные результаты», — сообщила Лариса Позднякова.





За сезон не было других случаев смерти от гриппа, но и этот случай еще не доказан, подчеркнула Лариса Позднякова.





В целом ситуацию с гриппом и ОРВИ в Новосибирской области специалисты назвали напряжённой. Только за последнюю неделю было зарегистрировано более 23 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом — 85. За неделю эпидпорог превышен на 26% — это несколько ниже, чем на прошлой неделе, пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. В стационары госпитализировано 36 человек, включая семь беременных женщин.





Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ привёл к карантину в школах и детских садах. По данным на 11 февраля, с начала года в городе и области на карантин был закрыт один детский сад, 14 школ, а в 50 дошкольных учреждениях временно были приостановлены занятия, привела данные Самойлова.