Фоторепортаж: врач из Петербурга взял чудо-скальпель и спас сибирячку со смертельно опасной болезнью
Петербуржец научил новосибирских хирургов оперировать так же, как он
Известный хирург из Петербурга Кирилл Шостка приехал в Новосибирск ради спасения одной пациентки с раком последней стадии — он провёл уже сотни подобных операций и поделился опытом с сибирскими коллегами.
Ведущий хирург Ленинградского областного онкологического диспансера Кирилл Шостка приехал сегодня в Новосибирский областной онкодиспансер — его пациенткой стала 80-летняя сибирячка с раком яичников.
У неё поздняя стадия заболевания, и одной только химиотерапией или простой операцией пациентке не помочь — злокачественные опухоли поразили не только яичники, но и соседние органы. Хирургам нужно было удалить опухоль не только в «женских» органах, но и в брюшной полости.
«Циторедуктивная операция — это операция, при которой удаляется вся опухоль, максимально убираются опухолевые клетки. Это открытая большая операция, всё-таки удел 3–4-й стадии — это открытая хирургия <…> К сожалению, малоинвазивно мы мало что здесь можем сделать», — объяснил Кирилл Шостка перед операцией.
Как объясняют врачи новосибирского онкодиспансера, они и сами выполняли раньше операции таким больным, но опыта у них не так много (100 операций против 400 операций Шостки). Кроме того, петербуржский врач привёз с собой специальный скальпель — такого в новосибирской больнице нет.
«Уникальность его подхода в том, что у него [было] больше таких операций, он работает при помощи аргоноплазменного скальпеля — он позволяет больше удалить именно опухолевых масс и безопасно для соседних органов», — рассказал НГС онколог-гинеколог диспансера, профессор Сергей Красильников, который пригласил коллегу из Санкт-Петербурга.
Красильников отметил, что сейчас благодаря современным технологиям врачи добились лучшей выживаемости при раке яичников — 25 лет назад пятилетняя выживаемость при этом заболевании была 10%, сейчас 55–60%. Онколог подчеркнул, что раньше врачи и не брались за операции 80-летним пациентам, сейчас делают их онкобольным и гораздо старше.
По словам Сергея Красильникова, проблема состоит не только в том, что у новосибирских врачей нет, к примеру, специальных скальпелей.
«К сожалению, операционных столов в Новосибирском областном онкологическом диспансере не хватает. Для этого нужно строить современный онкологический центр с современным оборудованием, готовить кадры, сейчас идёт такой, к сожалению, поток онкологических больных, что не хватает операционных столов», — пояснил врач.
Сегодняшнюю пациентку сибирские хирурги уже оперировали, но опухоль возвращалась. Они надеются, что вмешательство коллеги из Петербурга позволит убрать максимально всю опухоль, и их пациентка поправится.
Новосибирские врачи тоже часто выезжают в другие города и страны, чтобы помочь коллегам спасти пациентов. Ранее кардиохирурги клиники Мешалкина поехали в Казахстан, чтобы сделать сложную операцию 6-летнему ребёнку с больным сердцем — как рассказала НГС мама мальчика, после лечения её сын поправился.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова