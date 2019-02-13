Фоторепортаж: врач из Петербурга взял чудо-скальпель и спас сибирячку со смертельно опасной болезнью

Петербуржец научил новосибирских хирургов оперировать так же, как он

Ведущий хирург из Петербурга приехал на операцию и дал мастер-класс сибирякам





Известный хирург из Петербурга Кирилл Шостка приехал в Новосибирск ради спасения одной пациентки с раком последней стадии — он провёл уже сотни подобных операций и поделился опытом с сибирскими коллегами.







Ведущий хирург Ленинградского областного онкологического диспансера Кирилл Шостка приехал сегодня в Новосибирский областной онкодиспансер — его пациенткой стала 80-летняя сибирячка с раком яичников.







У неё поздняя стадия заболевания, и одной только химиотерапией или простой операцией пациентке не помочь — злокачественные опухоли поразили не только яичники, но и соседние органы. Хирургам нужно было удалить опухоль не только в «женских» органах, но и в брюшной полости.







Новосибирские врачи признают, что у Кирилла Шостки (на фото) в 4 раза больше опыта, чем у них





«Циторедуктивная операция — это операция, при которой удаляется вся опухоль, максимально убираются опухолевые клетки. Это открытая большая операция, всё-таки удел 3–4-й стадии — это открытая хирургия <…> К сожалению, малоинвазивно мы мало что здесь можем сделать», — объяснил Кирилл Шостка перед операцией.







За движениями гостя следили врачи и ординаторы





Как объясняют врачи новосибирского онкодиспансера, они и сами выполняли раньше операции таким больным, но опыта у них не так много (100 операций против 400 операций Шостки). Кроме того, петербуржский врач привёз с собой специальный скальпель — такого в новосибирской больнице нет.







Кирилл Шостка привёз с собой также и специальный скальпель, который наносит меньше вреда окружающим тканям





«Уникальность его подхода в том, что у него [было] больше таких операций, он работает при помощи аргоноплазменного скальпеля — он позволяет больше удалить именно опухолевых масс и безопасно для соседних органов», — рассказал НГС онколог-гинеколог диспансера, профессор Сергей Красильников, который пригласил коллегу из Санкт-Петербурга.







Пациенткой Шостки стала 80-летняя сибирячка с раком яичника на последней стадии





Красильников отметил, что сейчас благодаря современным технологиям врачи добились лучшей выживаемости при раке яичников — 25 лет назад пятилетняя выживаемость при этом заболевании была 10%, сейчас 55–60%. Онколог подчеркнул, что раньше врачи и не брались за операции 80-летним пациентам, сейчас делают их онкобольным и гораздо старше.







Как правило, такие операции длятся не меньше трёх часов





По словам Сергея Красильникова, проблема состоит не только в том, что у новосибирских врачей нет, к примеру, специальных скальпелей.







Профессор Сергей Красильников (на фото) признаётся, что в новосибирском онкодиспансере не хватает мощностей для проведения большего числа таких операций





«К сожалению, операционных столов в Новосибирском областном онкологическом диспансере не хватает. Для этого нужно строить современный онкологический центр с современным оборудованием, готовить кадры, сейчас идёт такой, к сожалению, поток онкологических больных, что не хватает операционных столов», — пояснил врач.







Врачи надеются, что в новом онкоцентре будет больше возможностей для лечения на современном уровне





Сегодняшнюю пациентку сибирские хирурги уже оперировали, но опухоль возвращалась. Они надеются, что вмешательство коллеги из Петербурга позволит убрать максимально всю опухоль, и их пациентка поправится.







Новосибирские врачи тоже часто выезжают в другие города и страны, чтобы помочь коллегам спасти пациентов. Ранее кардиохирурги клиники Мешалкина поехали в Казахстан, чтобы сделать сложную операцию 6-летнему ребёнку с больным сердцем — как рассказала НГС мама мальчика, после лечения её сын поправился.

