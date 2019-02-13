Новосибирск накрыла пушистая метель
НГС публикует красивые фото заснеженного города
Сегодня, 13 февраля, в Новосибирске начался снегопад — в город пришли осадки из европейской части страны.
Снег задержится в Новосибирске сегодня и завтра, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Марина Виноградова.
Ожидается, что в пятницу, 15 февраля, осадки прекратятся.
А пока в городе достаточно высокий для этого времени уровень пробок — «Яндекс» оценивает загруженность дорог в 6 баллов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова