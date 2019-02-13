Новосибирск накрыла пушистая метель

НГС публикует красивые фото заснеженного города

Снег усилился около полудня
Снег усилился около полудня


Сегодня, 13 февраля, в Новосибирске начался снегопад — в город пришли осадки из европейской части страны.


Снег задержится в Новосибирске сегодня и завтра, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Марина Виноградова.


Ожидается, что в пятницу, 15 февраля, осадки прекратятся.


А пока в городе достаточно высокий для этого времени уровень пробок — «Яндекс» оценивает загруженность дорог в 6 баллов.


По прогнозам синоптиков, снег будет идти два дня
По прогнозам синоптиков, снег будет идти два дня


Сейчас из-за снега сложно рассмотреть здания, которые вдалеке
Сейчас из-за снега сложно рассмотреть здания, которые вдалеке


Сегодняшний снег — это замёрзшие запасы воды, которые принесли воздушные массы из-за Урала
Сегодняшний снег — это замёрзшие запасы воды, которые принесли воздушные массы из-за Урала


Последние сильные снегопады были в конце прошлого года
Последние сильные снегопады были в конце прошлого года


Машины на парковках уже засыпало снегом
Машины на парковках уже засыпало снегом


Прочтений: 9952

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено