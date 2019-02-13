В Новосибирске умер музыкант, стоявший у истоков «Калинова моста» и «Иван-Кайфа»

Прощание с Вадимиром Бугайцом пройдёт в четверг, 14 февраля





В Новосибирске скончался музыкант Владимир Бугаец — как сообщили близкие друзья, он долго боролся с тяжёлым заболеванием.





«Ещё 20 июля у Владимира отказали ноги, он долго лежал в неврологии, но его лечили не от того. Когда ему стало совсем плохо, мы перевели его в нейрохирургию. Было злокачественное образование, как выяснилось, это рак крови, но точный диагноз не скажу. <...> После операции боли ушли, начали химиотерапию. На пятом курсе в пятницу ему стало плохо. Рано утром он потерял сознание, его поместили в реанимацию, и вчера в 0:45 у него отказало сердце», — рассказал друг музыканта Александр Кириллов.





Владимир Бугаец был основателем рок-групп «Ломбард», а в конце 1980-х годов он играл в группе «Калинов мост», а также сотрудничал с другими известными музыкантами города, работал над своими проектами.









«В 1981 году мы записали первый альбом группы "Ломбард", следом второй — всё было очень стремительно. "Ломбард" дал жизнь нескольким группам. Без него "Калинов мост" бы не состоялся — туда поместил барабанщика "Ломбарда". Сам Бугаец около года играл, до 1991 года. Его арт-проект "Комитет по спасению заблудших альпинистов" — музыка очень сложная, со сложными размерами. Потом был проект "Оркестр одноразовой музыки". На самом деле мало кто знает, что был аранжировщиком для Михаила Зуева, все мотивы "Иван-Кайфа" делал Бугаец как композитор и аранжировщик. В последнее время он работал звукоинженером в филармонии — все концерты в камерном зале обеспечивал он, его очень любили», — добавил Александр Кириллов.







Прощание с Владимиром Бугайцом пройдёт в 13:00 в четверг, 14 февраля, по адресу: посёлок Восход, ул. Военторговская, 4/1.





В январе прошлого года не стало известного новосибирского кавээнщика Владимира Дуды — в 1990-х он был капитаном сборной КВН НГУ.