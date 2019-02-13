В Новосибирске умер музыкант, стоявший у истоков «Калинова моста» и «Иван-Кайфа»

Последние годы Владимир Бугаец боролся с раком, но сердце не выдержало химиотерапии

Прощание с Вадимиром Бугайцом пройдёт в четверг, 14 февраля
Прощание с Вадимиром Бугайцом пройдёт в четверг, 14 февраля


В Новосибирске скончался музыкант Владимир Бугаец — как сообщили близкие друзья, он долго боролся с тяжёлым заболеванием.


«Ещё 20 июля у Владимира отказали ноги, он долго лежал в неврологии, но его лечили не от того. Когда ему стало совсем плохо, мы перевели его в нейрохирургию. Было злокачественное образование, как выяснилось, это рак крови, но точный диагноз не скажу. <...> После операции боли ушли, начали химиотерапию. На пятом курсе в пятницу ему стало плохо. Рано утром он потерял сознание, его поместили в реанимацию, и вчера в 0:45 у него отказало сердце», — рассказал друг музыканта Александр Кириллов.


Владимир Бугаец был основателем рок-групп «Ломбард», а в конце 1980-х годов он играл в группе «Калинов мост», а также сотрудничал с другими известными музыкантами города, работал над своими проектами.



«В 1981 году мы записали первый альбом группы "Ломбард", следом второй — всё было очень стремительно. "Ломбард" дал жизнь нескольким группам. Без него "Калинов мост" бы не состоялся — туда поместил барабанщика "Ломбарда". Сам Бугаец около года играл, до 1991 года. Его арт-проект "Комитет по спасению заблудших альпинистов" — музыка очень сложная, со сложными размерами. Потом был проект "Оркестр одноразовой музыки". На самом деле мало кто знает, что был аранжировщиком для Михаила Зуева, все мотивы "Иван-Кайфа" делал Бугаец как композитор и аранжировщик. В последнее время он работал звукоинженером в филармонии — все концерты в камерном зале обеспечивал он, его очень любили», — добавил Александр Кириллов.


Прощание с Владимиром Бугайцом пройдёт в 13:00 в четверг, 14 февраля, по адресу: посёлок Восход, ул. Военторговская, 4/1. 


В январе прошлого года не стало известного новосибирского кавээнщика Владимира Дуды — в 1990-х он был капитаном сборной КВН НГУ.

Прочтений: 22371

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено