Два десятка домов в Ленинском районе остались без горячей воды
НГС публикует карту домов с отключениями
Сегодня, 13 февраля, на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска без горячей воды остались 20 домов.
«Теплоэнергетики ремонтируют трубопровод подачи горячей воды в Ленинском районе по адресу улица Станиславского, 28», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Без горячей воды остались дома на Степной, Вертковской и Станиславского, воду обещают дать к 17:00.
Сегодня утром «Сибирская генерирующая компания» рассказала о масштабном ремонте на городских ТЭЦ.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова