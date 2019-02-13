Два десятка домов в Ленинском районе остались без горячей воды

НГС публикует карту домов с отключениями

Горячую воду планируют включить к 17:00
Горячую воду планируют включить к 17:00

Сегодня, 13 февраля, на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска без горячей воды остались 20 домов.


«Теплоэнергетики ремонтируют трубопровод подачи горячей воды в Ленинском районе по адресу улица Станиславского, 28», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». 


Без горячей воды остались дома на Степной, Вертковской и Станиславского, воду обещают дать к 17:00.



Сегодня утром «Сибирская генерирующая компания» рассказала о масштабном ремонте на городских ТЭЦ.

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