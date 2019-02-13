Бывший начальник новосибирского метро стал заместителем министра в Крыму

Указ о назначении Андрея Ксензова на эту должность подписал глава республики

Раньше Андрей Ксензов работал советником главы госкомитета дорожного хозяйства в Крыму
Раньше Андрей Ксензов работал советником главы госкомитета дорожного хозяйства в Крыму


Экс-начальник новосибирского метро и бывший первый вице-мэр города Андрей Ксензов занял должность заместителя министра транспорта в Республике Крым.


Указа о его назначении во вторник, 12 февраля, подписал глава республики Сергей Аксёнов.


«Назначить Ксензова Андрея Евгеньевича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в указе, размещённом на официальном портале республиканского правительства.


В Новосибирске Андрей Ксензов в течение почти двух лет — с мая 2015 года по март 2017 года — работал начальником метрополитена. Перед этим он занимал пост вице-мэра Новосибирска и курировал экономический блок — на эту должность его позвал Анатолий Локоть сразу после своего избрания на пост в 2014 году. Сам Ксензов тоже был одним из ключевых участников той же предвыборной гонки, но в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Локтя.


До этого Ксензов занимал пост вице-губернатора в правительстве Василия Юрченко, а ещё раньше работал в системе мэрии — сначала в администрации Калининского района, затем руководителем главного управления благоустройства и озеленения и транспортного департамента, а при мэре Владимире Городецком был его первым заместителем.


Весной 2017 года мэр Анатолий Локоть уволил Ксензова с поста начальника метро, объяснив своё решение «нарушением финансовой дисциплины», в частности тем, что Андрей Ксензов делал необоснованные надбавки к своей зарплате. Чиновник попытался восстановиться в должности через суд, но безуспешно. Позже он перебрался в Крым и устроился работать в госкомитет дорожного хозяйства республики

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