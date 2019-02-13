На ТЭЦ-5 отремонтируют котёл и турбогенератор
В начале февраля на станции отключали энергоблок — горожане жаловались на холод в квартирах
Сибирская генерирующая компания рассказала, что в этом году будет ремонтировать крупнейшую в Новосибирске ТЭЦ-5. Кроме неё ремонт пройдёт и на других ТЭЦ.
«Особое внимание энергетики уделят работам на самой крупной Новосибирской станции. Почти половина планируемых к замене поверхностей нагрева — общим весом около 300 тонн — придется именно на ТЭЦ-5. Здесь проведут капитальный ремонт котла, турбоагрегата и турбогенератора», — сообщили сегодня в компании.
В целом на всех ТЭЦ во время капитальных и текущих ремонтов котлов планируется заменить 614 тонн поверхностей нагрева. Это на 423 тонны больше, чем в прошлом году, сообщили в СГК.
«Стоимость ремонтной программы на объектах генерации в 2019 году составит 2,3 млрд рублей», — добавили в пресс-служба.
На прошлой неделе на ТЭЦ-5 несколько раз возникали проблемы — в начале недели там отключился энергоблок, а в конце недели на одном из сетевых трубопроводов выявили дефект.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой