На ТЭЦ-5 отремонтируют котёл и турбогенератор

В начале февраля на станции отключали энергоблок — горожане жаловались на холод в квартирах

В этом году на ремонт всех ТЭЦ потратят больше 2 миллиардов 
В этом году на ремонт всех ТЭЦ потратят больше 2 миллиардов 


Сибирская генерирующая компания рассказала, что в этом году будет ремонтировать крупнейшую в Новосибирске ТЭЦ-5. Кроме неё ремонт пройдёт и на других ТЭЦ.


«Особое внимание энергетики уделят работам на самой крупной Новосибирской станции. Почти половина планируемых к замене поверхностей нагрева — общим весом около 300 тонн — придется именно на ТЭЦ-5. Здесь проведут капитальный ремонт котла, турбоагрегата и турбогенератора», — сообщили сегодня в компании. 


В целом на всех ТЭЦ во время капитальных и текущих ремонтов котлов планируется заменить 614 тонн поверхностей нагрева. Это на 423 тонны больше, чем в прошлом году, сообщили в СГК.


«Стоимость ремонтной программы на объектах генерации в 2019 году составит 2,3 млрд рублей», — добавили в пресс-служба.


На прошлой неделе на ТЭЦ-5 несколько раз возникали проблемы — в начале недели там отключился энергоблок, а в конце недели на одном из сетевых трубопроводов выявили дефект.

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