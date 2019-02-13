Здание участкового пункта полиции на Народной отдадут под детсад
В реконструкцию двух заброшенных домов придётся вложить больше 160 миллионов
Власти Новосибирска предложили отдать в концессию два заброшенных здания на улице Народной в Калининском районе: в них планируется разместить детский сад.
«Для проведения работ по реконструкции указанных объектов требуется ориентировочно 165,6 миллиона рублей», — сообщили в ответ на запрос НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на специалистов городского управления предпринимательства и инвестиционной политики.
Несколько дней назад на официальном сайте города появилось постановление мэрии с перечнем объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В список включены в том числе здания
«В результате реконструкции предполагается создать детский сад ориентировочно на 240 мест», — уточнили в пресс-центре мэрии.
В пресс-центре мэрии пояснили, что это здания детских садов, и раньше они использовались по назначению. Судя по табличке на здании
В мэрии добавили, что перечень объектов в постановлении «носит информационный характер». По сути, это предложения для инвесторов.
«В случае заинтересованности в реализации проекта потенциальные инвесторы вправе обратиться в мэрию города Новосибирска с предложением о заключении концессионного соглашения», — сообщили в пресс-центре.
При этом в мэрии не ответили, каким образом концессионер вернёт себе вложенные в реконструкцию деньги, и означает ли его участие в сделке то, что он получит право брать плату за посещение детского сада.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова