Здание участкового пункта полиции на Народной отдадут под детсад

В реконструкцию двух заброшенных домов придётся вложить больше 160 миллионов

В зданиях на улице Народной планируется открыть детский сад на 240 мест
В зданиях на улице Народной планируется открыть детский сад на 240 мест


Власти Новосибирска предложили отдать в концессию два заброшенных здания на улице Народной в Калининском районе: в них планируется разместить детский сад.


«Для проведения работ по реконструкции указанных объектов требуется ориентировочно 165,6 миллиона рублей», — сообщили в ответ на запрос НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на специалистов городского управления предпринимательства и инвестиционной политики.


Вложить деньги в реконструкцию этих зданий власти предложили частным инвесторам 
Вложить деньги в реконструкцию этих зданий власти предложили частным инвесторам 


Несколько дней назад на официальном сайте города появилось постановление мэрии с перечнем объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В список включены в том числе здания № 31 и 33 на улице Народной, которым требуется реконструкция.


«В результате реконструкции предполагается создать детский сад ориентировочно на 240 мест», — уточнили в пресс-центре мэрии.


Стоимость реконструкции оценивается ориентировочно в 165,6 миллиона рублей
Стоимость реконструкции оценивается ориентировочно в 165,6 миллиона рублей


В пресс-центре мэрии пояснили, что это здания детских садов, и раньше они использовались по назначению. Судя по табличке на здании № 33, в нём также работал участковый пункт полиции. Сейчас, по данным 2ГИС, по этим адресам ни одной организации нет.


В одном из зданий раньше работал участковый пункт полиции
В одном из зданий раньше работал участковый пункт полиции


В мэрии добавили, что перечень объектов в постановлении «носит информационный характер». По сути, это предложения для инвесторов.


«В случае заинтересованности в реализации проекта потенциальные инвесторы вправе обратиться в мэрию города Новосибирска с предложением о заключении концессионного соглашения», — сообщили в пресс-центре.


При этом в мэрии не ответили, каким образом концессионер вернёт себе вложенные в реконструкцию деньги, и означает ли его участие в сделке то, что он получит право брать плату за посещение детского сада.


Сейчас здания № 31 и 33 на Народной выглядят необитаемыми — их территорию давно не очищали от снега
Сейчас здания № 31 и 33 на Народной выглядят необитаемыми — их территорию давно не очищали от снега


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