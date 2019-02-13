Hyundai Solaris въехал в забор рядом с Бердским шоссе на Разъезде Иня

Авария случилась в 4:15 утра





Рано утром 13 февраля рядом с Бердским шоссе в Новосибирске 21-летняя девушка сломала плечо после того, как Hyundai Solaris въехал в забор.





Авария случилась на одном из съездов на Разъезде Иня.





«[Водитель] двигался по дороге без названия со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Первомайской и напротив дома 2/1Б по Бердскому шоссе совершил наезд на препятствие», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.







Автомобиль въехал в забор, после этого его развернуло. Пассажирка после этого оказалась в больнице с переломом плеча, но от госпитализации отказалась.





21-летний водитель был трезвый, его стаж начинается в 2015 году.





В начале января НГС рассказывал, как на Коммунальном мосту иномарка въехала в ограждение — она повисла на разделителе при спуске с моста.