Hyundai Solaris въехал в забор рядом с Бердским шоссе на Разъезде Иня
Пассажирку увезли в больницу со сломанным плечом
Рано утром 13 февраля рядом с Бердским шоссе в Новосибирске 21-летняя девушка сломала плечо после того, как Hyundai Solaris въехал в забор.
Авария случилась на одном из съездов на Разъезде Иня.
«[Водитель] двигался по дороге без названия со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Первомайской и напротив дома 2/1Б по Бердскому шоссе совершил наезд на препятствие», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Автомобиль въехал в забор, после этого его развернуло. Пассажирка после этого оказалась в больнице с переломом плеча, но от госпитализации отказалась.
21-летний водитель был трезвый, его стаж начинается в 2015 году.
В начале января НГС рассказывал, как на Коммунальном мосту иномарка въехала в ограждение — она повисла на разделителе при спуске с моста.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Анной Варновской