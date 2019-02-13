Выдержит до 10 тонн: новосибирские ледовые переправы стали крепче в два раза

Всего в Новосибирской области работает две ледовые переправы





Сильные морозы в Новосибирской области привели к увеличению толщины льда на водоёмах — из-за этого грузоподъёмность двух ледовых переправ выросла в два раза.





«В настоящее время средняя толщина льда на переправе "Ордынское-Нижнекаменка" составляет 85 см, на переправе "Спирино-Чингис" — 75 см», — сообщает пресс-лужба ГУ МЧС по НСО.







К таким выводам пришла специальная комиссия из представителей МЧС России и местной власти.







«Комиссия приняла решение увеличить грузоподъёмность на переправе "Ордынское-Нижнекаменка" с 5 до 10 тонн, на переправе "Спирино-Чингис" с 4 до 8 тонн. Также с 12 февраля водители могут воспользоваться дорогой на льду водохранилища в период с 06:00 до 20:00. Замечаний к организации ледовых перепав выявлено не было», — отмечают в ведомстве.







В Новосибирской области функционируют только две ледовые переправы. В связи с этим в МЧС напоминают рыбакам, что выезд вне ледовых переправ на лёд строго запрещён и опасен.





Первая переправа «Спирино-Чингис» открылась 28 декабря, тогда она могла выдержать до 2,5 тонн. Вторая ледовая переправа между Ордынским и Нижнекаменкой открылась 10 января с грузоподъёмностью до 4 тонн.