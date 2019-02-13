Спецназ под Новосибирском десантировался в тыл условного противника

Они прыгали с высоты 600 и 1500 метров

Спецназ летел на вертолетах Ми-8АМТШ
Спецназ летел на вертолетах Ми-8АМТШ


Под Новосибирском военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа отработали десантирование в тыл условного противника.


«Согласно замыслу учения, в тылу "противника" группы провели диверсии и налеты на важные стратегические объекты, отработали вопросы организации засады для захвата транспортного средства и 

"языка". После выполнения специальных задач спецназовцы совершили выход из тыла», — сообщает пресс-служба ЦВО.


Спецназовцы десантировались из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ с высот от 600 до 1500 метров на парашютах Д-10 и «Арбалет-2».


Всего в учениях были задействованы 200 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.


Накануне НГС рассказывал о ночных тренировках военных лётчиков, которые будут продолжаться в течение недели.

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