Спецназ под Новосибирском десантировался в тыл условного противника

Они прыгали с высоты 600 и 1500 метров

Спецназ летел на вертолетах Ми-8АМТШ





Под Новосибирском военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа отработали десантирование в тыл условного противника.







«Согласно замыслу учения, в тылу "противника" группы провели диверсии и налеты на важные стратегические объекты, отработали вопросы организации засады для захвата транспортного средства и

"языка". После выполнения специальных задач спецназовцы совершили выход из тыла», — сообщает пресс-служба ЦВО.







Спецназовцы десантировались из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ с высот от 600 до 1500 метров на парашютах Д-10 и «Арбалет-2».







Всего в учениях были задействованы 200 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.







Накануне НГС рассказывал о ночных тренировках военных лётчиков, которые будут продолжаться в течение недели.