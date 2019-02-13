И ты Друзь? Попробуйте ответить на 15 вопросов, из-за которых знатока обвинили в мошенничестве
Легендарный участник «Что? Где? Когда?» не справился только с одним из них
Вся страна сегодня бурно обсуждает заявление главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?»: Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По его словам, Друзь накануне участия в телепередаче сам предложил поделиться выигрышем (а это три миллиона рублей), если ему заранее дадут вопросы и ответы на них. Бер записал разговор на диктофон и действительно раскрыл Друзю вопросы и ответы — но на самой игре использовал только часть из них.
«После появления незнакомого 10-го вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном [знаток Виктор] Сиднев», — пишет в своем ЖЖ Илья Бер.
Впрочем, ведущий программы Дмитрий Дибров заявил, что ничего подобного во время игры не заметил, и усомнился в правдивости истории. Первый канал пообещал проверить достоверность записей, которые обнародовал Бер. Сам Александр Друзь и его партнер по игре Виктор Сиднев пока не прокомментировали случившееся.
Ну а пока знатоки держат паузу, мы предлагаем вам попробовать ответить на те же вопросы, что были и у Друзя. Программа, конечно, уже вышла в эфир, но не подглядывайте!
1. Как называется популярная игра на бумаге?
- «Озерная стычка»
- «Речная драчка»
- «Морской бой»
- «Океанское побоище»
2. Что, как говорят, делают с интересными книгами?
- вылизывают
- прожевывают
- выпивают
- проглатывают
3. Где не был Незнайка в произведениях Николая Носова?
- в Солнечном городе
- в Цветочном городе
- в Горгороде
- на Луне
4. Как называют шустрого невысокого подростка?
- крючок
- шпингалет
- засов
- задвижка
5. Какой тертый сыр чаще всего подают к спагетти?
- камамбер
- пармезан
- костромской
- моцареллу
6. Какие глаза у заглавного героя песни «Король "Оранжевое лето"» группы «Браво»?
- зеленые
- голубые
- карие
- оранжевые
7. Что можно назвать орудием труда стрингера?
- миномет и гранатомет
- ножницы и клей
- фотоаппарат и камеру
- стринги и колготки
8. Какие существа, по легенде, часто носят с собой мешочки с золотом?
- кицунэ
- тролли
- гоблины
- лепреконы
9. Дорожные знаки какой формы не используются в России?
- шестиугольник
- квадрат
- ромб
- восьмиугольник
10. Какой футболист родом не из Европы первым получил награду «Золотой мяч»?
- Пеле
- Диего Марадона
- Джордж Веа
- Роналдо
11. В какое время суток в фильме «Белое солнце пустыни» красноармеец Сухов нашел закопанного в песок Саида?
- в полдень
- в час дня
- в два часа дня
- в три часа дня
12. О каком римском императоре повествует «Золотая книга» испанского историка Антонио де Гевары?
- Октавиан Август
- Марк Аврелий
- Юлий Цезарь
- Нерон
13. Кто из этих знаменитых людей эмигрировал из СССР позже других?
- Александр Галич
- Василий Аксенов
- Александр Годунов
- Мстислав Ростропович
14. Какое растение в Адыгее называется «нартыху» — «еда богатырей»?
- кукуруза
- чечевица
- пшеница
- просо
15. Какая фигура завершает партию в комбинации, которую шахматисты называют «мат Легаля»?
- конь
- слон
- король
- ладья
Правильные ответы: 5/10
Ну, не надо быть Друзем, чтобы это угадать
Правильные ответы: 5/10
У вас были ответы, но незнакомый вопрос вас сбил с толку
Правильные ответы: 5/10
Кажется, вы тоже звонили кое-кому за ответами. Как поделим деньги?
Вопросы: программа «Кто хочет стать миллионером?». Первый канал, эфир 22 декабря 2018 года