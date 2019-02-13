И ты Друзь? Попробуйте ответить на 15 вопросов, из-за которых знатока обвинили в мошенничестве

Легендарный участник «Что? Где? Когда?» не справился только с одним из них

Друзь участвовал в программе еще в ноябре, но обвинение почему-то прилетело только сейчас





Вся страна сегодня бурно обсуждает заявление главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?»: Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По его словам, Друзь накануне участия в телепередаче сам предложил поделиться выигрышем (а это три миллиона рублей), если ему заранее дадут вопросы и ответы на них. Бер записал разговор на диктофон и действительно раскрыл Друзю вопросы и ответы — но на самой игре использовал только часть из них.





«После появления незнакомого 10-го вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном [знаток Виктор] Сиднев», — пишет в своем ЖЖ Илья Бер.





Впрочем, ведущий программы Дмитрий Дибров заявил, что ничего подобного во время игры не заметил, и усомнился в правдивости истории. Первый канал пообещал проверить достоверность записей, которые обнародовал Бер. Сам Александр Друзь и его партнер по игре Виктор Сиднев пока не прокомментировали случившееся.





Ну а пока знатоки держат паузу, мы предлагаем вам попробовать ответить на те же вопросы, что были и у Друзя. Программа, конечно, уже вышла в эфир, но не подглядывайте!





1. Как называется популярная игра на бумаге?

«Озерная стычка»

«Речная драчка»

«Морской бой»

«Океанское побоище»





2. Что, как говорят, делают с интересными книгами?

вылизывают

прожевывают

выпивают

проглатывают





3. Где не был Незнайка в произведениях Николая Носова?

в Солнечном городе

в Цветочном городе

в Горгороде

на Луне





4. Как называют шустрого невысокого подростка?

крючок

шпингалет

засов

задвижка





5. Какой тертый сыр чаще всего подают к спагетти?

камамбер



пармезан

костромской

моцареллу





6. Какие глаза у заглавного героя песни «Король "Оранжевое лето"» группы «Браво»?

зеленые

голубые

карие

оранжевые





7. Что можно назвать орудием труда стрингера?

миномет и гранатомет

ножницы и клей

фотоаппарат и камеру



стринги и колготки







8. Какие существа, по легенде, часто носят с собой мешочки с золотом?

кицунэ

тролли

гоблины

лепреконы





9. Дорожные знаки какой формы не используются в России?

шестиугольник



квадрат

ромб

восьмиугольник





10. Какой футболист родом не из Европы первым получил награду «Золотой мяч»?

Пеле

Диего Марадона



Джордж Веа



Роналдо





11. В какое время суток в фильме «Белое солнце пустыни» красноармеец Сухов нашел закопанного в песок Саида?

в полдень



в час дня



в два часа дня



в три часа дня







12. О каком римском императоре повествует «Золотая книга» испанского историка Антонио де Гевары?

Октавиан Август



Марк Аврелий



Юлий Цезарь



Нерон







13. Кто из этих знаменитых людей эмигрировал из СССР позже других?

Александр Галич



Василий Аксенов



Александр Годунов



Мстислав Ростропович







14. Какое растение в Адыгее называется «нартыху» — «еда богатырей»?

кукуруза



чечевица

пшеница

просо





15. Какая фигура завершает партию в комбинации, которую шахматисты называют «мат Легаля»?

конь

слон

король

ладья









И ты Друзь? Попробуйте ответить на 15 вопросов, из-за которых знатока обвинили в мошенничестве Правильные ответы: 5/10 Ну, не надо быть Друзем, чтобы это угадать Пройти тест еще раз

И ты Друзь? Попробуйте ответить на 15 вопросов, из-за которых знатока обвинили в мошенничестве Правильные ответы: 5/10 У вас были ответы, но незнакомый вопрос вас сбил с толку Пройти тест еще раз