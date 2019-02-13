Нелётная погода: «Аэрофлот» отменил два рейса в Новосибирск и обратно

Всего авиакомпания отменила около 100 рейсов

Плохая погода не позволяет вылететь самолётам 
Плохая погода не позволяет вылететь самолётам 


Авиакомпания «Аэрофлот» отменила около 100 рейсов, которые были запланированы на 13 февраля. Изменения коснулись и рейсов в Новосибирск и обратно. Причиной стала плохая погода, сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте.


«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 13 февраля», — говорится в сообщении авиакомпании.


Всего отменили два рейса (по одному в каждую сторону):


Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 13 февраля.


Рейс SU1307 из Новосибирска в Шереметьево 13 февраля. 


В этом году авиакомпания уже второй раз отменяет такое большое количество рейсов. В конце января «Аэрофлот» отменил более 130 рейсов, из них четыре рейса в Новосибирск и обратно

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