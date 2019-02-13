Нелётная погода: «Аэрофлот» отменил два рейса в Новосибирск и обратно

Плохая погода не позволяет вылететь самолётам





Авиакомпания «Аэрофлот» отменила около 100 рейсов, которые были запланированы на 13 февраля. Изменения коснулись и рейсов в Новосибирск и обратно. Причиной стала плохая погода, сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте.







«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 13 февраля», — говорится в сообщении авиакомпании.







Всего отменили два рейса (по одному в каждую сторону):







Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 13 февраля.







Рейс SU1307 из Новосибирска в Шереметьево 13 февраля.







В этом году авиакомпания уже второй раз отменяет такое большое количество рейсов. В конце января «Аэрофлот» отменил более 130 рейсов, из них четыре рейса в Новосибирск и обратно.