Нелётная погода: «Аэрофлот» отменил два рейса в Новосибирск и обратно
Всего авиакомпания отменила около 100 рейсов
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила около 100 рейсов, которые были запланированы на 13 февраля. Изменения коснулись и рейсов в Новосибирск и обратно. Причиной стала плохая погода, сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте.
«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 13 февраля», — говорится в сообщении авиакомпании.
Всего отменили два рейса (по одному в каждую сторону):
Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 13 февраля.
Рейс SU1307 из Новосибирска в Шереметьево 13 февраля.
В этом году авиакомпания уже второй раз отменяет такое большое количество рейсов. В конце января «Аэрофлот» отменил более 130 рейсов, из них четыре рейса в Новосибирск и обратно.
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Виктория Брылёва
Фото Ольги Бурлаковой