«Замёрзшие, покрытые корочками льда»: новосибирцы спасли щенков, которые упали в трёхметровую яму
Чтобы спасти животных, местные жители вызвали спасателей, но их помощь не понадобилась
Жители Новосибирска спасли двух щенков, которые упали в яму на улице Гидромонтажной, — об этом в редакцию сообщила читательница НГС Екатерина. Чтобы вытащить животных, жители вызвали спасателей. Однако их помощь не понадобилась — щенков удалось достать собственными силами.
«Сегодня в глубокой яме (метра три) были обнаружены два щенка. Пока ждали спасателей, щенков удалось достать своими силами: подошла компания молодых парней, одного из них обвязали толстой верёвкой и спустили в яму — бывший погреб. Он по очереди достал малышей. Щеночки были очень замёрзшие, покрытые корочками льда», — рассказала Екатерина.
По словам очевидицы, спасатели быстро приехали. Они огородили яму, а также передали информацию о заброшенном погребе в администрацию района.
Сейчас со щенками всё в порядке — одного увезли на передержку, а второй уже нашёл себе хозяев.
В начале февраля две жительницы Новосибирска спасли от отлова собак. Они забрали животных из частного дома на ОбьГЭС — семь собак могли остаться на улице или быть пойманы службами отлова после смерти хозяйки.
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Виктория Брылёва
Фото и видео предоставлены читательницей НГС Екатериной