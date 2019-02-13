«Замёрзшие, покрытые корочками льда»: новосибирцы спасли щенков, которые упали в трёхметровую яму

Чтобы спасти животных, местные жители вызвали спасателей, но их помощь не понадобилась

Для одного щенка хозяева нашлись сразу, а второй пока на передержке





Жители Новосибирска спасли двух щенков, которые упали в яму на улице Гидромонтажной, — об этом в редакцию сообщила читательница НГС Екатерина. Чтобы вытащить животных, жители вызвали спасателей. Однако их помощь не понадобилась — щенков удалось достать собственными силами.





«Сегодня в глубокой яме (метра три) были обнаружены два щенка. Пока ждали спасателей, щенков удалось достать своими силами: подошла компания молодых парней, одного из них обвязали толстой верёвкой и спустили в яму — бывший погреб. Он по очереди достал малышей. Щеночки были очень замёрзшие, покрытые корочками льда», — рассказала Екатерина.





По словам очевидицы, спасатели быстро приехали. Они огородили яму, а также передали информацию о заброшенном погребе в администрацию района.





Сейчас со щенками всё в порядке — одного увезли на передержку, а второй уже нашёл себе хозяев.









В начале февраля две жительницы Новосибирска спасли от отлова собак. Они забрали животных из частного дома на ОбьГЭС — семь собак могли остаться на улице или быть пойманы службами отлова после смерти хозяйки.

